Arjantin’de 360 bin dolarlık ilginç soygun!

Arjantin’de Dünya Kupası soygunu gerçekleşti. 600 kutuluk Panini oyuncu albümü çalındı, değerin 360 bin dolar olduğu belirtildi.

2018 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Arjantin'de çok ilginç bir olay gerçekleşti. Arjantin basınında yer alan haberde, Buenos Aires'te FIFA Dünya Kupası için PANİNİ tarafından çıkarılan oyuncu çıkartmaları çalındı.

Tam 600 kutuluk bir Panini çıkartma albümünün çalındığı belirtildi. Bu albümlerin değerinin tam 360 bin dolar olduğu açıklandı.

Polise intikal eden olay, geçtiğimiz Çarşamba günü resmen onaylandı ve 600 kutuluk çıkartma albümünün çalındığı dile getirildi.

Şu anda güvenlik kameralarının izlendiği, bu çıkartmaların da henüz satışa sunulmadığı ifade edildi. Hırsızların yakalanması için araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

Filistin Messi`ye teşekkür etti Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, Arjantin'in, Dünya Kupası öncesi İsrail ile yapmayı planladığı hazırlık maçını iptal etmesiyle ilgili Batı Şeria'nın El-Bireh kentinde basın toplantısı düzenledi. İlgili Haberi Oku