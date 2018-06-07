Adanaspor, Kenan Karışık’ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig takımı Adanaspor, orta saha oyuncusu Kenan Karışık ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek Samsunspor’da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Karışık’ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen Kenan Karışık, kendisini 2 yıllık turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kenan, Adanaspor forması için elinden geleni yapacağını belirtti.

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