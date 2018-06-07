A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dörtlü Final’de Çekya ile eşleşti
2018 CEV Avrupa Ligi Altın Kategori Dörtlü Finali’nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın, yarı finaldeki rakibi ev sahibi Çekya oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final müsabakalarının kuraları CEV’in Lüksemburg’taki merkez binasında çekildi. B Grubu’nu lider bitiren Türkiye, yarı finalde ev sahibi Çekya ile eşleşti.
Dörtlü Final müsabakaları, 13-14 Haziran’da Çekya’nın Karlovy Vary kentinde yapılacak.
Millilerin 13 Haziran Çarşamba günü ev sahibi Çekya ile oynayacağı yarı final karşılaşması TSİ 20.00’de başlayacak. Türkiye, rakibini elemesi halinde finalde Estonya-Portekiz karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
Dörtlü Final maçlarının programı şöyle (TSİ):
13 Haziran Çarşamba:
17.00 Estonya-Portekiz
20.00 Türkiye-Çekya
14 Haziran Perşembe
17.00 Üçüncülük maçı
20.00 Final