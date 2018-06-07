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Dünya Kupası’na günler kala Almanya’da Mesut Özil şoku!

Almanya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Mesut Özil'in Dünya Kupası'nı kaçırabileceği belirtildi. Yıldız futbolcudan gelen kötü haber Alman basınında büyük yankı buldu.
10:417 Haziran 2018
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Dünya Kupası’na günler kala Almanya’da Mesut Özil şoku!

Almanya Milli Takımı’nda Dünya Kupası öncesinde Mesut Özil şoku yaşanıyor. Sakatlığı bulunan Mesut Özil’in turnuvada yer alması tehlikeye girdi.

Alman basınından BILD’de yer habere göre; Mesut Özil, Dünya Kupası’nı kaçırabilir. Belinde ve dizinde ağrıları bulunan Özil’in sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.

Son 4 günde antrenmana çıkamayan Mesut’un Suudi Arabistan ile oynanacak hazırlık maçında sahada yer almayacağı ve Dünya Kupası’nı da kaçırma ihtimalinin olduğu kaydedildi.

Özil’in Dünya Kupası’nda yer almama ihtimali teknik heyetin de keyfini kaçırdı. Teknik Direktör Joachim Löw Mesut’un sağlık durumuyla yakından ilgileniyor… Avusturya ile oynanan hazırlık maçında 76. dakikada yerini Draxler’e bırakan Mesut Özil, takımının tek golünü atmıştı.

31 Mayıs 2018 Mesut Özil`in sakatlığı Joachim Löw`ü mutsuz ediyor Almanya Milli Takımı'nın yıldızı Mesut Özil'in sakatlığını henüz tam olarak atlatamamış olması Dünya Kupası öncesinde Joachim Löw ve ekibini sıkıntıya sokuyor. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
almanya joachim löw Mesut Özil
Son güncelleme: 15:29 | 07.06.2018
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