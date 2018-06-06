Zidane çılgın teklife ‘Evet’ dedi! Yok böyle para…

Real Madrid ile yollarını ayırarak tüm dünyayı şoke eden Zidane, Katar'ın yaptığı çılgın teklifi kabul etti. Fransız teknik adam 2022 Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başında olacak. 4 yıllık sözleşmeye imza atan Zidane senelik 50 milyon Euro'dan toplamda 200 milyon Euro, yani 1 Milyar 77 Milyon 60 Bin TL'nin sahibi olacak!

SKOR DIŞ HABERLER/ Real Madrid ile 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırarak rekora imza atan ardından da şok bir kararla görevinden istifa eden Zinedine Zidane Katar Futbol Federasyonu’nun yaptığı astronomik teklifi kabul etti. 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda takımın başında olması için senelik 50 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme teklif eden Katar Fransız teknik direktör ile el sıkıştı.

Yeni takımında toplamda 200 milyon Euro (1 Milyar 77 Milyon 60 Bin TL) gelir elde edecek Zidane, bu anlaşmayla yeni bir rekorun sahibi oldu. Tüm dünyanın ağzını açık bırakan imza sonrası Zidane yıllık 26 milyon Euro kazanan Mourinho’nun rekorunu kırmış olacak. İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinde yeni liste…

Zidane (50m)

Mourinho (26m)

Lippi (22m)

Simeone (21m)

Guardiola (20m)

Cannavaro (15m)

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Bu arada Zidane'ın, Los Galacticos'taki görevinden istifa etmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Zidane'ın sezon başında Chelsea'den Eden Hazard ve Manchester United'dan kaleci De Gea'yı istediği, Başkan Florentino Perez'in ise buna sıcak bakmaması sonrası bu kararı aldığı bildirildi.