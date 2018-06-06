Ümit Kayıhan kimdir? Hayatını kaybeden ünlü teknik direktör Ümit Kayıhan hangi takımları çalıştırdı?

Hayatını kaybeden Ümit Kayıhan kimdir? Ünlü teknik direktör Ümit Kayıhan hangi takımları çalıştırdı? Eski milli futboldu Ümit Kayıhan pek çok Anadolu takımı'nı çalıştırmıştı. Son olarak Altay'ı çalıştıran Ümit Kayıhan ile ilgili merak edilenler ve teknik adamın kısa bir hayat hikayesi haberimizde...

Ümit Kayıhan kimdir? Ünlü teknik direktör Ümit Kayıhan hangi takımları çalıştırdı? Son olarak Altay’ı çalıştıran Ümit Kayıhan kaç yaşındaydı? İşte ünlü teknik direktöre dair az bilinenler ve kısa bir biyografisi…

ÜMİT KAYIHAN KİMDİR?

Ümit Kayıhan 28 Şubat 1954’te İzmir’de doğmuştur. Türk eski millî futbolcu, teknik direktör. Birçok Anadolu takımını çalıştırmıştır. Son olarak 2010-11 sezonunda 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da teknik direktör olarak görev almıştır ve sezon sonu sözleşmesinin bitimiyle bu görevden ayrılmıştır.

Ümit Kayıhan spor kariyerine Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe’nin futbol antrenmanlarına çıkan ve teknik heyetin büyük beğenisini kazan Kayıhan daha sonra sporcu kimliğini futbolcu olarak sürdürdü. Bir sezon Balıkesirspor’da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay takımının formasını giydi. Kayhan’ın futbolculuk kariyeri Eskişehirspor ile devam ettikten sonra Kuşadasıspor ile son buldu.

Antrenörlük için İngiltere’de kurs gören Kayhan burada FIFA teknik direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe’de yardımcı antrenör olarak yaptı. Sırasıyla Göztepe Altay Denizlispor Erzurumspor Antalyaspor Bursaspor Diyarbakırspor’da teknik direktör olarak görev yapan Kayıhan sanatçı Ekrem Bora’nın kızı Sevil Kayıhan ile 27 yıldır evli ve iki çocuk sahibiydi.