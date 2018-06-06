Türk futbolunun acı günü… Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

Bir süredir zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki ünlü teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti. Uzun yıllar Süper Lig'de görev yapan Ümit Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı.

İzmir’in Türk futboluna kazandırdığı ünlü teknik direktörlerden Ümit Kayıhan, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İki hafta önce zatürre başlangıcı teşhisiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan ve bir haftadır çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda olan 64 yaşındaki Ümit Kayıhan yaşam mücadelesine yenik düştü.

Türk futboluna hem futbolcu hem de teknik adam olarak uzun yıllar hizmet veren, televizyonda yorumculuk da yapan Kayıhan’ın cenaze namazı yarın Alsancak Hocazade Cami’nde öğle namazının ardından kılınacak. İzmir’in en sevilen spor adamlarından Kayıhan’ın vasiyeti üzerine cenazesi yazlığının bulunduğu Çeşme Alaçatı’da toprağa verilecek. Aynı zamanda Türk sinema ve dizi oyuncusu Ekrem Bora’nın kızı Sevil’in eşi olan Kayıhan’ın ölümü bir çok ünlü ismi de yasa boğdu. İşte twitter’dan Kayıhan için atılan başsağlığı mesajları…

Değerli ağabeyimiz Ümit Kayıhan'ı kaybettik. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) 6 Haziran 2018

Eski teknik direktörlerimizden Ümit Kayıhan'ın vefat haberini büyük üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız.Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/82jW34iHvC — Bursaspor (@BursasporSk) 6 Haziran 2018

Futbol dünyamızın güzel insanı Ümit Kayıhan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın… — Erdoğan Arıkan (@erdoganarikan) 6 Haziran 2018

Çok sevdiğimiz teknik direktör Ümit Kayıhan Hocamız vefat haberini büyük bir kederle ögrenmiş bulunmaktayım. Allahtan gani gani rahmet tüm yakınlarına sevenlerine sabırlar dilerim. Nurlar içinde yat Canım Hocam seni çok özleyeceğim pic.twitter.com/b2vc0NT27D — NECATİ ATEŞ (@neco_ates) 6 Haziran 2018

ÜMİT KAYIHAN KİMDİR?

28 Şubat 1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan'ın spor kariyeri Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe'nin futbol antrenmanına çıkan ve teknik heyetin büyük beğenisini kazanan Kayıhan, bu tarihten sonra sporcu kimliğini futbolcu olarak devam ettirdi. Bir yıl Balıkesirspor'da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay formasını giydi. Kayıhan'ın futbolculuk kariyeri Altay sonrası Eskişehir ardından da Kuşadasıspor formasını giymesiyle sona erdi.

Antrenörlük için İngiltere de kursa katılan Ümit Kayıhan burada FIFA Teknik Direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe'de yardımcı olarak yaşadı. Sonrasında Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Göztepe, Diyarbakır, Bursa, Malatya takımlarında görev yaptı.Son olarak 2013 yılında Altay’ı çalıştırdı. Yorumculuk da yapan Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı.

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EKREM KAYIHAN: BABAMIN TÜRK FUTBOLUNA EMEĞİ GEÇTİ

Hayatını kaybeden teknik direktör Ümit Kayıhan’ın oğlu Ekrem Kayıhan, “Babamın Türk futboluna emeği geçti. Türk futboluna katkı yaptı, çok üzgünüz.” dedi.Kayıhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümit Kayıhan’ı bu sabaha karşı kaybettiklerini söyledi.Çok üzüntülü olduklarını belirten Kayıhan, “Söylenecek söz bulamıyorum. Arayanlara teşekkür ediyorum, herkes hakkını helal etsin. Babamın Türk futboluna emeği geçti. Türk futboluna katkı yaptı, çok üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

Babasında mitral kalp kapakçığı yetmezliği olduğunun söylendiğini aktaran Kayıhan, rahatsızlığı için henüz net bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti. Ümit Kayıhan’ın cenazesi yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Camisi’nde kılınacak namazın ardından Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bazı spor kulüpleri 64 yaşında hayatını kaybeden teknik direktör Ümit Kayıhan için başsağlığı mesajı yayımladı.TFF’den yapılan açıklamada, Türk futboluna uzun yıllar futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet veren değerli spor adamı Ümit Kayıhan’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, merhum Ümit Kayıhan’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dilendi.

Altay

Altay Kulübünden Ümit Kayıhan’ın vefatı nedeniyle yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Camiamızın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ümit Kayıhan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kayıhan ailesi başta olmak üzere büyük Altay vetüm spor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.”Altınordu

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “1982-1985 yıllarında formamızı giyen, eski yöneticilerimizden Riyaz Kayıhan’ın oğlu teknik direktör Ümit Kayıhan’ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz.”

Bursaspor

Bursaspor Kulübü ise yaptığı açıklamada, “Eski teknik direktörlerimizden Ümit Kayıhan'ın vefat haberini büyük üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.

Denizlispor

Denizlispor Kulübü de Ümit Kayıhan’ın vefat haberini büyük bir üzüntü içinde öğrendikleri belirtilerek, Kayıhan’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Göztepe

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Göztepe’de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan, 2000-2001 sezonunda takımımızı Süper Lig’e taşıyan Türk futbolunun değerli ismi Ümit Kayıhan’ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileriz.”

Karşıyaka

Karşıyaka Kulübünden yapılan açıklamada, Ümit Kayıhan’ın 1988-1989 ve 1993-1994 sezonlarında teknik direktör olarak kulüpte çalıştığı belirtilerek, “Türk futbolunun ve İzmir’in değerli futbol adamlarından Ümit Kayıhan’ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.