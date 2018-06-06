UEFA’nın Galatasaray’a verdiği ceza belli oldu!

Galatasaray ile UEFA arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı... Dört yıllık anlaşmada Aslan, 6 milyon euro para cezasına razı oldu, transfer kısıtlaması geldi. UEFA’ya verilecek oyuncu listesinin de 25 yerine 21 olması kabul edildi.

Galatasaray bugün UEFA ile Finansal Fair Play ile ilgili yapılandırma anlaşması yapacak. Ancak sarı-kırmızılılar 6 milyon euro ceza ile karşı karşıya kalacak.

Tarafların üzerinde uzlaştığı anlaşmaya göre şu maddeler yürürlüğe girecek:

– Yapılandırma anlaşması, 2018/19'dan başlayarak dört yıl yürürlükte kalacak.

– Cim-Bom, UEFA başa baş hesap kriterlerine uymayı taahhüt edecek.

– Sarı-kırmızılılar 2018/19 sezonu için azami 20 milyon euro, 2019/20 sezonu için azami 10 milyon euro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt edecek. Daha sonraki iki

sezonda ise ilk yıl zararsız, ikinci sezon ise 10 milyon euro kar etmesi gerekecek.

Galatasaray`da görev dağılımı yapıldı Galatasaray'da geçen ay gerçekleştirilen olağan genel kurulda seçilen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre ikinci başkanlığa ve basın sözcülüğü görevlerine Abdurrahim Albayrak getirildi. Başkan yardımcıları Murat Ece ve Yusuf Günay olurken kulübün genel sekreterliğini ise Kaan Kançal yapacak. İlgili Haberi Oku

2.5 MİLYON EURO PEŞİN

– Galatasaray, 25 kişilik UEFA A listesine 21 oyuncu dahil edebilecek.

– Kulüp, toplam 6 milyon euro tutarındaki UEFA katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup, bu tutarın 2.5 milyon eurosunu peşinen ödeyecek.

– Satıldığı kadar oyuncu alınacak. Transfer giderleri, gelirleri aşamayacak.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile bugün anlaşmayı imzalayacaklarını söyledi, bunun tarihte ilk kez olduğunu dile getirdi.

The Grand Tarabya Oteli'nde gerçekleştirilen 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneğinin (GSYİAD) geleneksel iftarına katılan Cengiz, “UEFA ile 4 yıllık anlaşmayı yarın (bugün) imzalamış oluruz. UEFA, tarihinde ilk defa üst üste settlement agrement (yapılandırma anlaşması) öneriyor ve imzalatıyor. Bu aslında Galatasaray ve Avrupa futbolunun geldiği noktayı gösteriyor” diye konuştu.