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UEFA’dan Beşiktaş’a para cezası

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynadığı maçta taraftarların sahaya attığı yabancı madde ve yetersiz organizasyon nedeniyle UEFA siyah beyazlı kulübe 34 bin Euro para cezası verdi.
19:036 Haziran 2018
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UEFA’dan Beşiktaş’a para cezası

UEFA Disiplin Kurulu, Beşiktaş’a 34 bin Euro para cezası verdi.

Beşiktaş, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada taraftarların sahaya yabancı madde atması, yetersiz organizasyon ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu’ndan bugün yapılan açıklamada, Beşiktaş’a 34 bin Euro para cezası verildiği açıklandı. Ayrıca ‘yetersiz organizasyon’ nedeniyle siyah beyazlı kulübün uyarıldığı belirtildi.

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