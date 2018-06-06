Milli güreşçi Kerem Kamal’dan altın madalya

23 Yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası 60 kiloda Kerem Kemal altın madalya kazandı.

İstanbul’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nın üçüncü gününde erkekler grekoromen stil 60 kilo finalinde Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yaptığı ve 10 Haziran’da sona erecek organizasyonun üçüncü gününde erkekler grekoromen stilde 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda sporcular mindere çıktı.

Milli güreşçilerden Kerem Kamal, 60 kilo finalinde Rus rakibi Artur Petrosian’ı 6-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kerem, madalyasını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın elinden aldı.

Ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kerem, kazandığı altın madalyadan dolayı çok gururlu olduğunu söyledi.

Türkiye’de düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanmanın çok daha özel olduğunu vurgulayan Kerem, “Ülkemde altın madalya kazanmak onur ve gurur verici, çok mutluyum. Çok şükür bana nasip oldu. Dün finale çıkan 2 arkadaşımız yaşadıkları talihsizliklerden dolayı altın madalya alamamıştı. Ülkemizde ilk altın bana nasip oldu, çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Kerem’in altın madalya kazandığı 60 kilo mücadelesinde Petrosian gümüş madalya elde etti. Azerbaycan’dan Murad Mammadov ile Gürcistan’dan Dato Chkhartishvili ise bronz madalya aldı.

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