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Raheem Lawal’dan Beşiktaş formalı mesaj

Son olarak Osmanlıspor forması giyen ve takımıyla sözleşmesi sona eren Raheem Lawal, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tatilinden dikkat çeken bir mesaj paylaştı. 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Beşiktaş formasıyla çekilen fotoğrafını yayınladı.
10:016 Haziran 2018
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Raheem Lawal’dan Beşiktaş formalı mesaj

Adı Beşiktaş ile anılan futbolculardan Raheem Lawal, Amerika Birleşik Devletleri’nden dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Lawal, Beşiktaş formasıyla çekilen bir fotoğrafını yayınıladı.

28 yaşındaki futbolcunun bu fotoğrafı mesaj olarak yorumlanırken, sosyal medyada da transferle ilgili yorumlar yapıldı. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar Lawal’ın alınmasının iyi olacağını belirtirken bazıları da yetersiz olacağı görüşünü dile getirdi.

Raheem Lawal, Osmanlıspor formasıyla bu sezon 19 resmi maçta forma giydi.

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beşiktaş Raheem Lawal transfer
Son güncelleme: 10:07 | 06.06.2018
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