Naz Aydemir Akyol’dan voleybola “annelik” arası

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Naz, hamileliği sebebiyle spor hayatına bir süre ara verecek.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol, hamileliği sebebiyle spor hayatına ara verecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, anne olmaya hazırlanan 27 yaşındaki pasörün voleybola bir süre ara vereceği belirtildi.

Ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan Naz için yayımlanan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Anne olmaya hazırlanan Naz Aydemir Akyol ve eşi Cenk Akyol’a yakında aralarına katılacak bebekleriyle sağlık, mutluluk, huzur dolu uzun bir ömür diliyoruz. Kulübümüzün rekorlarla anılan başarılarında önemli payı olan Naz ile ileride yollarımızın yeniden kesişmesi dileğiyle.”

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