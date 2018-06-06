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Kasımpaşa U13 takımının otobüsüne şok saldırı!

U13 Ligi karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olan Kasımpaşa'nın genç sporcuları, Fulya Tesisleri'nden ayrılırken saldırıya uğradı. Oyuncuları taşıyan otobüsün camları kırıldı.
18:316 Haziran 2018
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Kasımpaşa U13 takımının otobüsüne şok saldırı!

Kasımpaşa Kulübü, U13 Ligi müsabakası sonrası genç sporcuların yer aldığı takım otobüsünün saldırıya uğradığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Beşiktaş JK Fulya Tesisleri’nde oynanan U13 Ligi müsabakası sonrası Kasımpaşa kafilesinin yer aldığı otobüse bir grup taraftar tarafından saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Kasımpaşa Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün Beşiktaş JK Fulya Tesislerinde oynadığımız U13 Ligi müsabakası sonrası genç sporcularımızın yer aldığı takım otobüsümüz bir grup taraftar tarafından saldırıya uğramıştır. Bu tarz olayların altyapılardaki futbol müsabakalarına kadar sıçramasının üzüntüsünü yaşıyor ve bu olayları kınıyoruz.”

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Etiketler
beşiktaş Kasımpaşa u13
Son güncelleme: 21:07 | 06.06.2018
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