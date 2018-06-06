Galatasaray’dan flaş transfer! 3 yıllık sözleşme…

UEFA`nın Galatasaray`a verdiği ceza belli oldu! Galatasaray ile UEFA arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı... Dört yıllık anlaşmada Aslan, 6 milyon euro para cezasına razı oldu, transfer kısıtlaması geldi. UEFA'ya verilecek oyuncu listesinin de 25 yerine 21 olması kabul edildi. İlgili Haberi Oku