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Galatasaray’dan flaş transfer! 3 yıllık sözleşme…

Galatasaray, geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor  forması giyen Muğdat Çelik ile prensip anlaşmasına vardı. 
13:316 Haziran 2018
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Galatasaray’dan flaş transfer! 3 yıllık sözleşme…
Yeni sezon öncesinde transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray, ilk transferini yapmak üzere…
Beinsport’un son dakika haberine göre; Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkışıldı. Sarı – Kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı. Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol – 4 asistlik performans göstermişti.
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