Galatasaray’dan flaş transfer! 3 yıllık sözleşme…
Galatasaray, geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor forması giyen Muğdat Çelik ile prensip anlaşmasına vardı.
Yeni sezon öncesinde transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray, ilk transferini yapmak üzere…
Beinsport’un son dakika haberine göre; Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkışıldı. Sarı – Kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı. Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol – 4 asistlik performans göstermişti.