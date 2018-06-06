Fransa Açık’ta Halep’in rakibi Muguruza oldu! Sharapova’ya şok…

Turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rumen Halep, Alman Kerber'i 2-1'lik skorla geçerek yarı finale kaldı. 3 numaralı seribaşı İspanyol Muguruza ise Rus Sharapova'yı 2-0 yenerek yarı finalde Halep ile eşleşti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) tek kadınlarda favori tenisçiler Rumen Simona Halep ile İspanyol Garbine Muguruza rakiplerini eleyerek yarı finalde eşleşti.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın on birinci gün mücadelesinde dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile 12 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber çeyrek finalde karşılaştı.

Kerber karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen çabuk toparlanan Halep, sonraki setleri 6-3 ve 6-2 alarak rakibini 2-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Diğer çeyrek final mücadelesinde ise dünya 3 numarası İspanyol Garbine Muguruza, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Rus Maria Sharapova’yı 6-2 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale kaldı.

Halep ile Muguruza yarı finalde birbiriyle karşılaşacak.

Fransa Açık`ta Novak Djokovic şoku! Fransa Açık'ta tek erkekler çeyrek finalinde Novak Djokovic sürprizi yaşandı. Sırp tenisçi, İtalyan rakibi Marco Cecchinato'ya 6-3, 7-6, 1-6 ve 7-6'lık setlerle yenildi. Tek kadınlarda ise Rus Daria Kasatkina'yı 6-3 ve 6-1 yenen Sloane Stephens yarı finale çıktı ve vatandaşı Madison Keys'in rakibi oldu. İlgili Haberi Oku