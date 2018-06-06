Filistin Messi’ye teşekkür etti

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, Arjantin'in, Dünya Kupası öncesi İsrail ile yapmayı planladığı hazırlık maçını iptal etmesiyle ilgili Batı Şeria'nın El-Bireh kentinde basın toplantısı düzenledi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, maçı iptal eden Arjantin Futbol Federasyonu’na teşekkür ederken Güney Amerika ekibinin yıldızı Lionel Messi için de bir teşekkür yazısı basın toplantısına hazır bulunduruldu.

Arjantin Futbol Federasyonu, 9 Haziran’da yapılması planlanan ve günlerdir özellikle Filistinlilerin yoğun tepki gösterdiği hazırlık maçını iptal ettiklerini İsrailli mevkidaşlarına bildirmişti.

Haberlerde, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli’nin hazırlık maçı oynanmasına başından beri karşı çıktığı bilgisi paylaşılırken, futbolcuların da hazırlık müsabakasına soğuk baktıkları belirtilmişti.

Maçın, İsrail’in Kudüs’ü işgalini meşrulaştırma çabalarına hizmet edeceğini vurgulayan Filistinliler, birçok yerde gerçekleştirdikleri protestoların yanı sıra Arjantin’in hazırlıklarını sürdürdüğü Barcelona’da da gösteri düzenlemişti.

Racub, Arjantinli futbolcular ve özellikle Lionel Messi’den “İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını” ve maça çıkmamasını istemişti.

Arjantin, İsrail`le yapacağı maçı iptal etti Arjantin ve İsrail milli futbol takımları arasında Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. İlgili Haberi Oku