Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar’dan Galatasaray açıklaması

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un formasını giyen 25 yaşındaki savunmacı Sadık Çiftpınar, Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, adının Galatasaray’la anılmasıyla ilgili olarak ilk kez beIN Transfer’e konuştu.

Terim’le son olarak Galatasaray maçı öncesi konuştuğunu ifade eden Sadık, büyük takımlarla adının anılmasının gurur olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Çiftpınar, “Sezona başlarken, Malatyaspor ligden düşme ihtimali en yüksek takımlarından biri olarak gösteriliyordu. 5. haftada hocamız Erol Bulut geldive bize çok katkı verdi. Çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yerlisi, yabancısı, altyapıdan geleni ile birlikte. Ligi 43 puanla, 13. sırada başarılı bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah en iyisi olur” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a transfer olacağı iddiaları hakkında konuşan Sadık, “Ben de basından takip ediyorum. Fatih hoca ile en son Galatasaray maçından önce görüştük, merhabalaştık. Bize gelen herhangi bir şey yok. Kulüple de 1 yıllık sözleşmem var.” şeklinde konuştu.

Büyük takımlarda forma giymek isteyeceğini dile getiren başarılı savunma oyuncusu, “Adımın büyük kulüplerle anılması onurlandırıyor, yaşım daha 25. Ben de büyük takımlarda olmak isterim. Şu anda bana gelen bir şey yok. Belki kulübümüze gelen bir şey vardır. Bunu başkanımız değerlendirir.” dedi.

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