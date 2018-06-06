Eskişehirspor’da olağanüstü kongre ertelendi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi&#8217;ndeki Atatürk Kültür Merkezi&#8217;nde yapılması planlanan kongreye, 755 delegeden sadece 152&#8217;si geldi.. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca ertelenen genel kurul, 13 Haziran Çarşamba günü saat 14.00&#8217;te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t06 Haziran 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tSON DAKİKA Türk futbolunun acı günü... Ümit Kayıhan hayatını kaybetti\r. \t\t\t\tBir süredir zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki ünlü teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti. Uzun yıllar Süper Lig'de görev yapan Ümit Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .