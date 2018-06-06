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Eskişehirspor’da olağanüstü kongre ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
15:446 Haziran 2018
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Eskişehirspor’da olağanüstü kongre ertelendi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi’ndeki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan kongreye, 755 delegeden sadece 152’si geldi.

Yeterli çoğunluk sağlanamayınca ertelenen genel kurul, 13 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

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