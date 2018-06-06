Curry ve LeBron: ‘Beyaz Saray’a gitmeyiz’

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry ile Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, NBA şampiyonluğunu kazanmaları halinde bir gelenek olan Beyaz Saray'ı ziyaret etme etkinliğini bu sene de gerçekleştirmeyeceklerini söylediler.

Sporx’in haberinde göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın zamanda 2018 Super Bowl şampiyonu Philadelphia Eagles’a yapılan daveti geri çekmesinin ışığında açılan konuda, LeBron “Hangimiz kazanırsak kazanalım, kimsenin davet beklemediğini biliyorum” açıklamasını yaptı ve Steph de LeBron’la aynı fikirde olduğunu açıkladı. Trump, Eagles’a olan daveti, takımdaki birçok oyuncunun katılmayı düşünmediğini öğrendikten sonra geri çekmişti. NFL Network, takımda “10 küsür kişinin” gelmeyi düşünmediğini bildirmişti.

2017’de Warriors’ın daveti Trump tarafından geri çekildiğinde Twitter hesabından Trump’a “aylak herif” demişliği de bulunan LeBron, Trump’ın Eagles’a karşı olan bu tutumunun “tipik bir hareket” olduğunu söyledi.

LeBron’un durumla ilgili açıklamaları şu şekildeydi:

“Ofiste o olduğu sürece, bu tarz iletişimsizlikler falan olmaya devam edecektir. Bizim Amerikalılar olarak inandığımız, onun yapamayacağını düşündüğümüz çok şey var. İnsanlar için çalışmadığını ve insanlar için doğru şeyler yapmadığını düşünen bir sürü kişi var. O yüzden, Eagles haberini duymak beni şaşırtmadı. Fakat daha önemlisi,Amerikalılar olarak, özellikle de Philadelphia’daki insanlar için, bu haberin o inanılmaz takımın başardığı şeyi gölgede bırakmasına izin vermemeliyiz.”

“Hayatınızın sonuna kadar sizinle olacak bu başarıların, insanların ölene kadar size şampiyon diyecekleri bu olayın, birinin sizi evine davet etmemesi durumunun gölgesinde kalmasına izin vermeyelim. Çünkü bence şampiyonluk, Super Bowl olsun, Stanley Cup olsun, World Series ya da NBA şampiyonluğu olsun, Beyaz Saray’a davet edilmekten çok daha büyük bir şey, özellikle de o oradayken.”

CURRY DE AYNI FİKİRDE

Warriors, geçtiğimiz sezon Beyaz Saray’a gitmek yerine, bir grup çocuğu Afrika Amerikan Tarihi ve Kültürü Ulusal Müzesi’ne götürmüştü. Curry ise, tekrar şampiyon olmaları durumunda yine Beyaz Saray’ı ziyaret etmeyeceklerini söyledi:

‘Bron’a katılıyorum. Geçen sene işleri nasıl hallettiysek o alanda istikrarlı kalacağız. Geçen sene Beyaz Saray’a gitmeme isteğimi dile getirmiştim. Ve o andan sonra şampiyonluk kazanan her takım bu sıkıntıyı yaşadı. Birçok kişi buna katılmak istedi. Bugün sanırım sosyal medyanın kullanımıyla birlikte, bu tarz şeyler birçok kişinin de dahil olmasıyla kontrolden çıkabiliyor. Eğer doğru şeyleri söylemeye odaklanırsanız, şimdi olduğu gibi kuru gürültünün içinde kaybolmazsınız.”

NBA final serisinde Jr Smith`ten tarihi hata! LeBron James çıldırdı 2017-18 sezonu NBA Finalleri'nin ilk maçında Golden State Warriors'a konuk olan Cleveland Cavaliers 124-114 kaybederken maçın son saniyelerinde Jr Smith'in yaptığı tarihi hata karşılaşmaya damga vurdu. Golden State seride 1-0 öne geçti. İlgili Haberi Oku