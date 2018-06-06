Ali Koç’a ilk şok! Vitor Pereira’ya tazminat…
Fenerbahçe’nin son sportif direktörü Terraneo’nun göreve getirdiği Vitor Pereira için FIFA 1.9 milyon euroluk ceza kesti.
2016 yılında görevine son verilen ve ardından FIFA’ya giderek Fenerbahçe aleyhinde tazminat davası açan Vitor Pereira’nın başvurusuna karşılık sarı-lacivertli yöneticiler Portekizli teknik adamın sözleşme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle karşı dava açmıştı.
Pereira İstanbul’dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamada tehdit edildiğini iddia ederek; “Benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Biz de tercihimizin devam etmek yönünde olduğunu söyledik. Herhangi bir işlem yapmadılar. Ancak o kadar büyük bir baskı kurdular ki, çekip gitmek zorunda kaldık. Teknik direktörlük yetkilerimde kısıtlama yaptılar, psikolojik baskı kurdular” şeklinde konuşmuştu.
FIFA’lık olan davada Pereira’nın talebinin 5 milyon euro olduğu, alacaklarının önemli br kısmından vazgeçtiği ve FIFA’nın sarı lacivertli kulübün Portekizli teknik heyete 1.9 milyon Euro ödemeye mahkum ettiği bildirildi.
O ZAMAN NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Spor Kulübü, Vitor Pereira’nın sözleşme şartlarına uymadığını gerekçe göstererek Portekizli teknik adamdan tazminat talep etmişti. Pereira ise Fenerbahçe’de çalıştığı dönemde tehdit edildiğini iddia ederek, “Sözleşmemiz olmasına rağmen benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Biz de tercihimizin devam etmek yönünde olduğunu söyledik. Ancak o kadar büyük bir baskı kurdular ki, çekip gitmek zorunda kaldık. Görev alanlarımız kısıtlandı. Teknik direktörlük yetkilerim alındı ve psikolojik baskı uygulandı. Tedirgindik ve korktuk” ifadelerini kullanmıştı.