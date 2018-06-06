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Ali Koç ilk maçında tribünleri ayağa kaldırdı! İşte o anlar…

Ali Koç Fenerbahçe Başkanı olarak gittiği ilk maçında tribünleri ayağa kaldırdı. Sarı lacivertlilerin TOFAŞ'ı farklı mağlup ettiği maça Ali Koç'un tribünlerle birlikte yaptığı tezahürat damga vurdu.
08:206 Haziran 2018
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçında TOFAŞ’ı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş, yeni başkan Ali Koç’un tribünden izlediği maçı 103-63 kazanarak seride durumu 1-0 yaptı.

Karşılaşmanın bitimine 5.5 dakika kala Fenerbahçe maçı 92-53 önde götürürken Ali Koç tribünlerle birlikte tezahürat yapmaya başladı. Yayıncı kuruluşun da ekranlara getirdiği o anlarda ‘sarı’ diye bağıran Ali Koç’a tribünler ‘lacivert’ şeklinde karşılık verdi. Ortaya çıkan müthiş görüntü sosyal medyada da gecenin en çok paylaşılan anı oldu.

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Son güncelleme: 09:14 | 06.06.2018
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