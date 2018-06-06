Ali Koç ilk maçında tribünleri ayağa kaldırdı! İşte o anlar…

Ali Koç Fenerbahçe Başkanı olarak gittiği ilk maçında tribünleri ayağa kaldırdı. Sarı lacivertlilerin TOFAŞ'ı farklı mağlup ettiği maça Ali Koç'un tribünlerle birlikte yaptığı tezahürat damga vurdu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçında TOFAŞ’ı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş, yeni başkan Ali Koç’un tribünden izlediği maçı 103-63 kazanarak seride durumu 1-0 yaptı.

Karşılaşmanın bitimine 5.5 dakika kala Fenerbahçe maçı 92-53 önde götürürken Ali Koç tribünlerle birlikte tezahürat yapmaya başladı. Yayıncı kuruluşun da ekranlara getirdiği o anlarda ‘sarı’ diye bağıran Ali Koç’a tribünler ‘lacivert’ şeklinde karşılık verdi. Ortaya çıkan müthiş görüntü sosyal medyada da gecenin en çok paylaşılan anı oldu.

Dünyanın en güzel videosu :) pic.twitter.com/4CHLNEYiHs — Zelimir HBK #(@HBK_Obradovic) 5 Haziran 2018

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