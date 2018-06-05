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Trabzonspor, tüzük değişikliğine gidiyor

Trabzonspor Kulübü, tüzük değişikliği için 1 Temmuz 2018 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirileceğini açıkladı.
20:225 Haziran 2018
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Trabzonspor, tüzük değişikliğine gidiyor

Trabzonspor Kulübü, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp tüzüğünün, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na uygun hale getirilmesi için yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararı aldığı belirtildi.

Genel kurulun 23 Haziran Cumartesi günü saat 12.00’de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacağı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 1 Temmuz Pazar günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da yapılacağı kaydedildi.

05 Haziran 2018 Trabzonspor`dan ayrılan Rıza Çalımbay`a sürpriz talip! İsviçre Süper Lig ekiplerinden Lugano, teknik direktör Rıza Çalımbay'a teklifte bulundu. Rıza Çalımbay, kendisine yapılan teklif hakkında açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

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