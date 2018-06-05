Survivor’da kim elendi? İşte Survivor’dan elenen isim…

Finale sayılı haftalar kala Survivor'da bir isim daha elendi. Gönüllüler ve ünlüler takımından Ümit Karan, Turabi, Hakan ve Damla'nın eleme adayı olduğu yarışmada elenen yarışmacı belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi?

Survivor’da tartışmaların ve kavgaların damga vurduğu haftada bir isim daha elendi. Hafta boyunca sık sık tartışmaların yaşandığı Survivor’da her iki takımdan da 2’şer kişi elenme adayı oldu. Özellikle Turabi Adem kavgası ile sinirlerin gerildiği yarışmada bir ismin elenmesi ile bir hafta daha sona erdi. İşte ada konseyinde konuşulanlar ve bu hafta elenen isim…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ? İŞTE ADA KONSEYİ

Survivor 2018’de bu hafta çıkan dört aday Turabi, Damla, Hakan ve Ümit Karan oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan toplu oylamada rakiplerinden daha az oy alan isim Survivor 2018’de finale gitme hayallerine veda etti.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ELENEN İSİM: ÜMİT KARAN

Ümit: Takım oyunlarında bizden daha iyi birlik gösteriyorlar. Benim aklım farklı yerde, konseyde. Oyuna odaklanamıyorum. Konseyi bekliyorum.

Mustafa: Ümit abiyi söyledikten sonra bana çok yanlış hareketlerde bulundu. Şimdi diyorum iyiki söylemişim, benim işimi kolaylaştırdı. Ben utanıyordum isim söylemeye. Bir daha alırsam bir daha söylerim. Saygılı davrandım, yine hatalı ben oldum.

Turabi: Zor bir potaya girdi ya o yüzden agresifleşti. Son anda olunca sinirlendi. Sen haklısın en doğal hakkın.

Mustafa: Ben takıma yeni geldim beni söylediler. Arkadaş da olsak iyi de olsak yazıyorlar. Yazıldın diye bu kadar saldırmanın anlamı yok. Halk karar veriyor. Ben söyledim diye gidecek değil.

Turabi: Beni de yazdılar benim tepkim şu oldu. Ben de sizi yazacağım. Yarın bireyseli alırsam isim söyleyeceğim.

Mustafa: Ben seni yazdım. Turabi kavga ediyor dedim yazdım. Seninle konuştukça sana söylüyorum delikanlı adamsın.

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun: Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir eleme konseyi. Dört adaydan biri için Survivor noktalanacak. Birinci aday Turabi, ikinci aday Ümit, üçüncü aday Hakan, dördüncü Damla oldu.

Damla: Bugün oyun esnasında bir şey hissetmiyordum.Her seferinde söylüyorum adaysanız buraya gelince heyecanlanıyorsunuz. Gitmek istemiyorum. Toplu bir oylama yaptık. Kim gidecek kim kalacak kaderin belirlendiği anı yaşıyoruz.

Hakan: Survivor hayatım biterse nasip derim. Herkes ile duygusal bir bağ kuruluyor. Hakkımızda hayırlısı olsun.

Ümit: Günüm ilginç geçti sabah erken kalktım. Düşündüm. Herkes finale gitmek istiyor. Kalırsam devam edeceğim mücadeleme. Herkese başarılar diliyorum. Kim giderse üzüleceğim. Gitmek istemiyorum.

Turabi: Stresli geçiyor ama artık alıştım. Gidene kadar aday olacağım herhalde. Bundan sonra kim giderse üzülürüm. Herkese saygı duyuyorum. İki defa şampiyon da olsam gidebilirim. Bu konsey benim için çok değişik olacak.Normalde Merve’yi yanımda bekliyordum ama Mustafa’nın fikri değişmesi ile Ümit yanıma oturdu. Bu konsey benim için acaba olarak kalacak.

Acun: Buradan ayrılan arkadaş sıralamayı görecek. Mustafa Kemal’e söz vereceğim.

Mustafa: 3 kez sembol aldım isim söylemek zorundayım. En zoruydu çok az kaldık. Kararsızdım. Son anda karar verdim. Kişiler ile konuştum kimse üzülmesin diye. Bu bir oyun. Hayırlısı olsun.

Acun: Mutlu haberleri verelim. Performanslar ile ilgili. Yarışmacılarımızın bazı hareketlerini göstermiyoruz. Önümde performanslar var. Ödül bu hafta çikolotalı ekler ve kahve. Erkeklerde birinci isim Hilmi Cem, ikinci isim Anıl. Kadınlarda birinci Nagihan, ikinci Damla.

Şimdi sıra geldi kimin veda edeceğine Turabi, Ümit, Damla ve Hakan.

Adaya veda eden isim: ÜMİT KARAN