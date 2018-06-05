Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü adayı Damien Comolli, İstanbul’da!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Sportif Direktör Damien Comolli İstanbul'a geldi. Fransız futbol adamı havalimanında gazetecilerin Fenerbahçe ile ilgili sorularına ise "Henüz konuşmak için erken. Ali Koç'un daveti üzerine buradayım" şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç, transferlere başladı. Sarı-lacivertlilerin taze başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Sportif Direktörü görevini vermesini beklendiği Damien Comolli, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Havaalanından direkt olarak konaklayacağı otele geçen deneyimli futbol adamı, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Comolli, Ali Koç'un başkan seçilmesine çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Ali Koç'un daveti üzerine İstanbul'dayım ve burada olduğum için çok mutluyum” ifadelerine yer verdi.

Comolli, Fenerbahçe'deki planlarının sorulması üzerine ise, “Bunları konuşmak için daha çok vaktimiz olacak” cevabını verdi.

İtalyan asıllı Fransız futbolcu sarrafı, daha önce görev aldığı Tottenham'da Bale, Corluka, Modric, Liverpool'da çalıştığı dönemde ise Luis Suarez, Andy Caroll ve Jordan Henderson gibi başarılı futbolcuları takımlarına kazandırmıştı.

Deneyimli futbol direktörünün Çarşamba günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapması bekleniyor.

DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'de 7 yıl boyunca gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne'de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

YILDIZLARI TAKIMA KAZANDIRDI

2005-2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevi üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. 2012'de ise kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendisi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM VERDİ

Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na geçen yıl eğitimci olarak katılmıştı.

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