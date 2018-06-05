Semih Özsoy kimdir? Ali Koç’un listesindeki Semih Özsoy kaç yaşında?

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından konuşmasında teşekkür ettiği Semih Özsoy'a kulüp yönetiminde önemli bir görev vermesi bekleniyor. Peki, Semih Özsoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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