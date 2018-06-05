Semih Özsoy kimdir? Ali Koç’un listesindeki Semih Özsoy kaç yaşında?
Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından konuşmasında teşekkür ettiği Semih Özsoy'a kulüp yönetiminde önemli bir görev vermesi bekleniyor. Peki, Semih Özsoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Fenerbahçe başkanı seçilen Ali Koç taraftarı önünde mazbatasını alacak. Fenerbahçe yeni Başkanı Ali Koç seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada bizzat teşekkür ettiği Semih Özsoy, Fenerbahçeli taraftarların merak konusu oldu. Peki, Semih Özsoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
SEMİH ÖZSOY KİMDİR?
Semih Özsoy, 29 Nisan 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Yüksek Lisans düzeyinde tamamlayan Semih Özsoy, sanayi ve tekstil iş kolunda ilerlemektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 2013 yılına kadar basketbol şube sorumlusu görevini üstelenen Semih Özsoy, evli ve 2 çocuk babasıdır.