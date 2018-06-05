Ryan Babel çıktı, Eljero Elia girdi, İtalya ve Hollanda yenişemedi!

2018 Dünya Kupası'na katılamayan ve UEFA Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdüren İtalya ve Hollanda özel maçta karşılaştı. Maç 1-1 sona ererken mücadelede Ryan Babel ve Eljero Elia da forma giydi.

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