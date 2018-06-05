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Ryan Babel çıktı, Eljero Elia girdi, İtalya ve Hollanda yenişemedi!

2018 Dünya Kupası'na katılamayan ve UEFA Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdüren İtalya ve Hollanda özel maçta karşılaştı. Maç 1-1 sona ererken mücadelede Ryan Babel ve Eljero Elia da forma giydi.
00:345 Haziran 2018
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Ryan Babel çıktı, Eljero Elia girdi, İtalya ve Hollanda yenişemedi!

Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanamayan iki ülkenin karşılaşmasında İtalya, sahasında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Juventus Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 67’nci dakikada Simone Zaza kaydederken, Hollanda’nın golü 88’inci dakikada Nathan Ake’den geldi. İtalya’da 69’uncu dakikada kırmızı kart gören Domenico Criscito takımını 10 kişi bıraktı.

Hollanda’da karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Beşiktaşlı Ryan Babel 82 dakika sahada kalırken yerini Medipol Başakşehir forması giyen Eljero Elia’ya bıraktı. 05 Haziran 2018 Younes Belhanda attı, Fas kazandı Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Fas, özel maçta Slovakya'yı 2-1 yendi. Fas'ta Younes Belhanda 74'te ülkesine galibiyeti getiren golü kaydetti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Eljero Elia hollanda italya ryan babel
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