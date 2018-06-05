Real Madrid’in yıldızı Marco Asensio’dan Dünya Kupası öncesi flaş açıklamalar

İspanya'nın yıldızı Marco Asensio, Dünya Kupası öncesinde samimi açıklamalarda bulundu. Asensio, unutamadığı Dünya Kupası anı olarak Iniesta'nın 2010 finalinde kupayı getiren golünü söyledi.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de forma giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio, Rusya’da oynanacak olan 2018 Dünya Kupası öncesinde İspanyol basınına konuştu. Asensio yapılan röportajda en heyecanlı Dünya Kupası’ndan en iyi Dünya Kupası golüne kadar birçok soruya yanıt verdi.

Marco Asensio ilk olarak en heyecan verici Dünya Kupası anına “Şüphesiz Andres Iniesta’nın attığı gol” yanıtını verirken, “Dünya Kupası’ndaki en kötü yenilgi” sorusuna “Brezilya’nın Dünya Kupası’nda Almanya’ya karşı yenildiği maç” dedi. Real Madridli futbolcu İspanya formasıyla en iyi mücadele ettiği maçın Arjantin’e karşı kazanılan zafer olduğunu anlatırken, en iyi Dünya Kupası oyuncusu sorusuna tek bir isim veremeyeceğini, çok fazla isim olduğunu ve birçoğunun da fark yarattığını söyledi.

Marco Asensio son olarak 2018 Dünya Kupası’nın sürpriz takımına çok fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirtirken, İspanya ve Brezilya milli takımlarını kupanın favori ekipleri olarak seçti. Manchester United, Fred`i transfer etti! İşte bonservis bedeli Manchester United yaz transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Kırmızı Şeytanlar, Shakhtar Donetsk'ten Fred'i 52 milyon Euro'ya renklerine bağladı. İlgili Haberi Oku