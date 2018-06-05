Ndiaye’nin menajerin’den açıklama: ‘Beşiktaş’a ya da Fenerbahçe’ye gidebilir’

Galatasaray'ın eski futbolcusu Badou N'diaye'nin menajeri, yıldız futbolcunun Beşiktaş'a ya da Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini açıkladı.

Stoke City’nin Premier Lig’den düşmesiyle adı yeniden Türk kulüpleriyle anılan Badou Ndiaye’nin menajerinden açıklama geldi.

Mirror’da yer alan habere göre; yıldız futbolcunun menajeri William D'Avfilla, ”Ndiaye, Beşiktaş’a, Fenerbahçe’ye ya da başka bir kulübe transfer olabilir. Bu kulüplerin hepsi Stoke City ile görüşme halinde” açıklamasında bulundu.

27 yaşındaki futbolcunun Stoke City’den ayrılacağını söyleyen D’Avfilla’nın, ”Ndiaye zorluklardan hoşlanan bir futbolcu. Stoke’dan ayrılırsa Şampiyonlar Ligi gibi bir platformda oynayabilir. Şu an için konuşmak çok doğru olmaz. Dünya Kupası’ndan sonra transferle ilgili daha net konuşabiliriz.” dediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray’dan Stoke City’e 14 milyon euro karşılığında transfer olan Senegalli, Premier Lig’de çıktığı 13 karşılaşmada 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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