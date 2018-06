Manchester United, Fred’i transfer etti! İşte bonservis bedeli

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’i kadrosuna kattığını açıkladı. United’ın 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu 52 milyon Sterlin’e transfer ettiği söyleniyor.

2013-2014 sezonunda Internacional’den Shakhtar’a 15 milyon Euro’ya Mircea Lucescu döneminde transfer olan Fred, bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 4 gole imza attı, bir de asist kaydetti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fred ile ilgili yaptığı açıklamada Brezilyalı’nın yaz transfer döneminde Manchester City’ye transfer olacağını açıklamıştı.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.

