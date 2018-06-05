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Manchester United, Fred’i transfer etti! İşte bonservis bedeli

Manchester United yaz transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Kırmızı Şeytanlar, Shakhtar Donetsk'ten Fred'i 52 milyon Euro'ya renklerine bağladı.
18:005 Haziran 2018
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Manchester United, Fred’i transfer etti! İşte bonservis bedeli

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United, Shakhtar Donetsk’in Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred’i kadrosuna kattığını açıkladı. United’ın 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu 52 milyon Sterlin’e transfer ettiği söyleniyor.

2013-2014 sezonunda Internacional’den Shakhtar’a 15 milyon Euro’ya Mircea Lucescu döneminde transfer olan Fred, bu sezon çıktığı 37 resmi maçta 4 gole imza attı, bir de asist kaydetti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fred ile ilgili yaptığı açıklamada Brezilyalı’nın yaz transfer döneminde Manchester City’ye transfer olacağını açıklamıştı.

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Etiketler
fred İngiltere Premier League manchester united Shakhtar Donetsk
Son güncelleme: 18:14 | 05.06.2018
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