Manchester City menajeri Guardiola’ya ağır suçlama!

Manchester Cityt'den ayrılan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Yaya Toure, eski teknik direktörü Pep Guardiola'ya ağır suçlamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABER Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren ve İngiliz ekibinde ayrılan Fildişi Sahilli yıldız Yaya Toure, eski hocası Pep Guardiola’ya ağır suçlamalarda bulundu. Guardiola’nın Afrikalı futbolcularla sorun yaşadığını savunan Yaya Toure, İspanyol çalıştırıcıyı ırkçılıkla suçladı.

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Yaya Toure, France Football’a verdiği röportajda “O Afrikalı futbolcularla sorunu olmadığını söylüyor. Ancak yaşadıklarıma baktığımda Guardiola’nın Afrikalı futbolcular ile problemi olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Maçlara çıkardığı 11’lere baktığımızda da bunu görebiliyorum. Guardiola eğer bir maçta sahaya 5 Afrikalı futbolcu ile çıkarsa ona kek yapacağım” dedi.

Guardiola ile ilgili ithamlara devam eden 35 yaşındaki Yaya Toure, İspanyol çalıştırıcının kendisini pohpohlayan futbolculara karşı daha hoşgörülü davrandığını savundu. Yaya Toure sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nen bu tür ilişkilere pek gelemiyorum. Guardiola’ya saygı duyuyorum ancak bu tür bir ilişki benim yapabileceğim bir şey değil. Guardiola ile uzlaşmak mümkün değil… Haksız olduğunu hiçbir zaman kabul etmeyen bir insan… Manchester City’de oynayan hiçbir futbolcu bunu itiraf etmeyecektir ancak ikili konuşmalarımızda bana benzer sıkıntılardan bahsettiler. Benimle iletişimi bir anda kesti. Yanıma geliyor, beni izliyor ancak tek bir kelime etmiyordu. İspanyolca, Katalanca ve İngilizce biliyorum. Sanırım bunlar benimle iletişim kurması için yeterliydi. Ama o bu yolu tercih etmedi.”