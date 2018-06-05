Loris Karius hakkında flaş açıklama: ‘Sergio Ramos’un dirsek darbesi sonrası…’

Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle gündeme gelen Liverpool kalecisi Loris Karius'un maç esnasında Sergio Ramos'tan aldığı dirsek darbesi nedeniyle beyin travması geçirdiği ve kısmi görme kaybı yaşadığı açıklandı.

Liverpool’un UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e 3-1 mağlup olduğu maçta yediği iki hatalı golle gündeme gelen Alman kaleci Loris Karius hakkında flaş bir durum ortaya çıktı. Maçta Sergio Ramos’un dirsek darbesine maruz kalan Karius’un beyin travması geçirdiği ve darbenin ardından maç esnasında kısmi görme kaybı yaşadığı belirtildi.

Karius’a karşılaşma ardından uygulanan testler hakkında konuşan doktor Ross Zafonte, Ramos’un darbesinin ardından Karius’un görme kaybı yaşadığını ve bunun genç kalecinin performansını etkilediğini belirtti. Öte yandan Alman Bild gazetesi, Karius’un girdiği 30 testten 26’sında travma yaşadığı sonucunun çıktığını iddia etti. Konuda uzman NFL doktorları tarafından da durumun incelendiği belirtilirken Karius’un sarsıntıdan dolayı görsel fonksiyon bozukluğu yaşadığı ve durumun, kalecinin nesnelerin yerini algılama becerisini etkileyen bir soruna yol açtığı ifade edildi. Liverpool dünyanın konuştuğu Karius hakkında son kararını verdi UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybederek büyük üzüntü yaşayan Liverpool'da Loris Karius'un performansı büyük eleştirileri topladı ve gözler yeni bir kaleci transferine çevrildi. Liverpool'da en büyük kaleci adayı ise Roma'nın file bekçisi Alisson Becker... İlgili Haberi Oku