Loris Karius hakkında flaş açıklama: ‘Sergio Ramos’un dirsek darbesi sonrası…’
Liverpool’un UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e 3-1 mağlup olduğu maçta yediği iki hatalı golle gündeme gelen Alman kaleci Loris Karius hakkında flaş bir durum ortaya çıktı. Maçta Sergio Ramos’un dirsek darbesine maruz kalan Karius’un beyin travması geçirdiği ve darbenin ardından maç esnasında kısmi görme kaybı yaşadığı belirtildi.
Karius’a karşılaşma ardından uygulanan testler hakkında konuşan doktor Ross Zafonte, Ramos’un darbesinin ardından Karius’un görme kaybı yaşadığını ve bunun genç kalecinin performansını etkilediğini belirtti. Öte yandan Alman Bild gazetesi, Karius’un girdiği 30 testten 26’sında travma yaşadığı sonucunun çıktığını iddia etti. Konuda uzman NFL doktorları tarafından da durumun incelendiği belirtilirken Karius’un sarsıntıdan dolayı görsel fonksiyon bozukluğu yaşadığı ve durumun, kalecinin nesnelerin yerini algılama becerisini etkileyen bir soruna yol açtığı ifade edildi.