Japonya’yı devirdik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde Japonya'yı 3-1 yendi.

Türkiye, FIVB Uluslar Ligi’nin 4. haftasındaki ilk maçında Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde bulunan Chatchai Salonu’nda Japonya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 17-25, 23-25, 25-13 ve 11-25’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Ligde 10. maçında 7. galibiyetini alan Türkiye, puanını 22’ye yükseltti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4. haftadaki ikinci maçında yarın TSİ 14.05’te Tayland ile karşılaşacak.

Salon: Chatchai

Hakemler: Michail Themelis (Yunanistan), Taghreed Khattab (Mısır)

Japonya: Shinnabe, Shimamura, Ishii, Okumura, Tominaga, Uchiseto (Inoue, Tashiro, Kurogo, Takahashi)

Türkiye: Şeyma Ercan, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Meryem Boz (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Ebrar Karakurt, Gamze Alikaya)

Setler: 17-25, 23-25, 25-13, 11-25

Süre: 102 dakika (24, 32, 24, 22)