İşte Başkan Ali Koç’un ilk icraatı! Resmen açıklandı…

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Ali Koç'un ilk icraatı dün gece duyuruldu. Koç, Ülker Arena'da oynanacak final serisi maçlarında bilet fiyatlarını düşürerek öğrencilere salona giriş imkanı sağladı.

Fenerbahçe’nin 37. başkanı Ali Koç, ilk icraatını dün gece yaptı… Fenerbahçe’nin bu akşam oynayacağı final maçı öncesinde, resmi hesaptan gece geç saatlerde bir paylaşım yapıldı…

Yapılan duyuruda, “Ülker Arena’da oynanacak final serisi maçlarında 417-418 numaralı bloklarda bilet satışı yalnızca ana gişeden ve öğrenci kimliği ibrazıyla “kişi başı bir bilet” olacak şekilde yapılacaktır. Bu bloklar için bilet fiyatı 15 TL'dir ve koltuk düzeni olmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

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SAAT 21.00’DE İLK MAÇINA GİDECEK!

Bu bloklarda Aziz Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen Anadolu GFB taraftar grubu maçları takip ediyordu… Yeni başkan böylece göreve gelir gelmez ilk icraatını gerçekleştirmiş oldu ve bilet fiyatını düşürerek öğrencilere salona giriş imkanı sağladı.

Taraftara açık gerçekleşecek törenle bugün mazbatasını alacak olan Ali Koç, akşam da 21:00’da TOFAŞ ile oynanacak final serisinin ilk maçına gidecek.

Sarı-Lacivertli takımda kulüp başkanı olarak ilk resmi maçına çıkacak olan Koç’un, maç öncesi Obnradovic’in yanına giderek başarı dileklerinde bulunacağı öğrenildi…

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