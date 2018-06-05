Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: “Fenerbahçe Kulübü yeni ufuklara yürüyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na Ali Koç'un seçilmesiyle ilgili, "Fenerbahçe Kulübü'nün başarısı, güçlü olması, Türk sporu açısından bizim için çok önemli. Özellikle olimpiyatlar ve amatör branşlar için önemli" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na Ali Koç’un seçilmesiyle ilgili, “Fenerbahçe Kulübü’nün başarısı, güçlü olması, Türk sporu açısından bizim için çok önemli. Özellikle olimpiyatlar ve amatör branşlar için önemli.” dedi.

Osman Aşkın Bak, 24 Haziran seçimleri kapsamında geldiği Rize’nin Ardeşen ilçesinde Ardeşen Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Hakan Gültekin’den bilgi aldı. Bak, daha sonra esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ziyareti sırasında sokak arasında futbol oynayan çocukları bir süre izleyen Bak, daha sonra aralarına dahil olarak çocuklarla oynadı. Bak, oyun sonrasında çocuklara forma ve futbol topu dağıttı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Ali Koç’u telefonla arayarak tebrik ettiğini belirtti.

Bakan Bak, Fenerbahçe’deki seçime ilişkin “Herkesin konuştuğu önemli bir seçimdi. Fenerbahçe Kulübü, Türk futbolunda önemli bir yere sahip. Fenerbahçe Kulübü’ne uzun yıllar başkanlık etmiş Aziz Yıldırım başkanlıktan ayrıldı. Yerine delegelerin onayı ile Ali Koç seçildi. Fenerbahçe Kulübü yeni ufuklara yürüyor. Fenerbahçe Kulübü’nün başarısı, güçlü olması, Türk sporu açısından bizim için çok önemli. Özellikle olimpiyatlar ve amatör branşlar için önemli.” diye konuştu.

Ali Koç’un başarılı bir iş adamı olduğunun altını çizen Bak, “Güçlü bir kaynakla geliyor. İnanıyoruz ki Türk sporunda Fenerbahçe, özellikle Avrupa kupalarında ve ligde önemli başarılara imza atacaktır. Fenerbahçe büyük bir camia. Bizim için kulüplerin güçlü olması çok önemli. Türk sporu için önemli bir yola daha giriyoruz. Biz Türk sporunun uluslararası alanda başarılı olmasını istiyoruz. Güçlü kulüplerle bir arada olmasını istiyoruz. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerin hem ekonomik hem de yönetimsel olarak güçlü noktalara gelmesi, Avrupa’da söz sahibi olması ve altını çizerek söylüyorum, altyapıya yatırım yapmaları Türk sporunun kazancı. Amatör branşlara yatırım yapmaları bizim için kazanç.” değerlendirmesinde bulundu.

Bak, Ali Koç ve yönetimine başarı diledi.

“ÇAYKUR RİZESPOR ÇOK GÜÇLÜ BİR KULÜP”

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, bir gazetecinin, Çaykur Rizespor’un transfer yapmakta zorlandığını, bunun nedeninin eski teknik direktör Hikmet Karaman’ın kulüpten alacakları için icra başlatması olduğunu ifade etmesi üzerine, şunları kaydetti:

“Çaykur Rizespor güçlü bir kulüp. O konularla çok engellenecek bir konumda değil. Çaykur Rizespor yöneticileri ve camiası güzel bir yapılanma ve transfer ile takımın daha iyi yerlere gelmesi için çalışacak. Bu konular aşılır. Tempoyu artırıp güzel çalışmalar yapılacaktır. Karaman ile yaşanan gelişmeler işveren ile çalışan arasındaki mesele. Kamuoyu takdir edecektir.”

Seçim yoğunluğu ile ilgili soru üzerine Bak, amaçlarının herkese ulaşmaya çalışmak olduğuna değinerek, “Ülkenin geleceği ile ilgili çok önemli bir seçim. Cumhurbaşkanımızın sahadaki temposu da çok üst seviyede. Biz de ona ayak uydurup yetişmeye çalışıyoruz. Tüm gücümüzle sahadayız ve önemini biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanması için çok önemli. Milletimiz destek verdi ve sisteme geçtik. Bu sistem için meclisin de güçlü olması lazım. Sahadaki karşılaştığımız durum bizi mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

Bak, sandıklar açıldığında Rize’nin Türkiye’de rekor kırmasını arzu ettiklerini, 13 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting düzenleyeceğini ve güzel bir karşılama hazırlığında olduklarını sözlerine ekledi.