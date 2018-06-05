Galatasaray’da görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da geçen ay gerçekleştirilen olağan genel kurulda seçilen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre ikinci başkanlığa ve basın sözcülüğü görevlerine Abdurrahim Albayrak getirildi. Başkan yardımcıları Murat Ece ve Yusuf Günay olurken kulübün genel sekreterliğini ise Kaan Kançal yapacak.

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