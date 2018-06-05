Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den UEFA müjdesi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD'ın düzenlediği iftar organizasyonunda açıklamalarda bulundu. Cengiz, UEFA ile 6 Haziran'da 4 yıllık bir anlaşma imzalayacaklarını açıklarken men cezası almayacaklarını da söyledi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneğinin (GSYİAD) geleneksel iftarı yapıldı. The Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Organizasyonda, Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı’nın, FIBA Avrupa Kupası’nı müzesine götüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın ve Andre Vergauwen Kupası’nı kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kupaları sergilendi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı ramazan ayında birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Bizi burada bir araya getiren tarih, ruh ve aidiyet duygusudur. Bu ruh bu iftar akşamında 300 kişiyi bir araya getiriyor. Hepsi ortak bir kalple atıyor: Galatasaray aşkı. Ben sadece sizleri temsil etmiyorum, sizlerin yansımasıyım. Hiçbir zaman bu camianın başının yere eğmemesi için mücadele eden sizden bir parçayım. Bugün Galatasaray küçük bir lise sınıfından 30 milyon taraftara ulaşmış dev bir camia. Biz bunu sizden aldığımız güçle temsil etmeye çalışıyoruz.”

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Cengiz daha sonra müjdeli haberi de vererek Galatasaray’ın men cezası almayacağını ve UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma imzalanacağını şöyle ifade etti: “Umuyorum ki yarın (6 Haziran) UEFA ile 4 yıllık anlaşmayı imzalamış oluruz. UEFA, tarihinde ilk defa bir kulübe iki kez anlaşma imzalama öneriyor ve imzalatıyor. Bu, aslında Galatasaray’ın ve Türk futbolunun geldiği noktadır.” Cengiz, basın mensuplarının “Abdürrahim Albayrak’la yan yana değilsiniz. Transfer görüşmesinde mi?” şeklindeki sorusuna da “Evet transfer görüşmesinde. Bütün dişlerini sıkarak görüşmeyi yapmış, dişçideydi” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

‘Localar ve kombineleri lütfen yenileyiniz’

Dört aylık görev süreçlerinde birçok projeyi başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Cengiz, “Yellow Friday kampanyasıyla günlük 2 milyon lira gelir elde ettik. Aynı ivme ile devam etsek Manchester United’ın yıllık gelirlerini geçeceğiz. Ama aynı ivmeyle devam etmek zor. Localar ve kombineleri lütfen yenileyiniz. Çok samimi söylüyorum Şampiyonlar Ligi’nde kuralar çekildiği zaman yer bulamayabilirsiniz. 3-4 ay mücadele edip UEFA’yı ikna ettik ve men cezası almadık. Yoksa biz göreve başladığımız zaman men cezası ile karşı karşıyaydık.” ifadelerini kullandı.

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ise Galatasaray camiasının her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğunu ifade ederek, şunları aktardı: “GSTV Genel Koordinatörü Özkan Aksu kardeşimize rahmet diliyoruz. Giresun’da GSStore’un gelirleri kardeşimizin evladının okul ihtiyaçları için karşılandı. Bundan sonra da ihtiyaçlarına yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız. Bu akşam burada sergilenen üç tane kupayı bize kazandıran kulüp yöneticilerine ve sporcularına teşekkür ediyoruz. Galatasaray camiası birlik, beraberlik içinde olduğu zaman başarılı olur. Yeni yönetiminin önderliğinde kenetlenerek nice büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyorum.”

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