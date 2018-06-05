Fenerbahçe ve Türk sporunun acı kaybı

Türk atletizmine damga vurmuş en önemli kadın atletlerden biri olan yüksek atlama rekortmeni Canel Konvur, Bodrum'da hayatını kaybetti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yüksek atlamada ilk Türkiye rekortmenlerinden biri olan milli atlet Canel Konvur, 79 yaşında vefat etti. 1939 doğumlu Konvur, atletizmde 1950 ve 1960’lı yılların simge isimleri arasında yer alıyordu. 1960 Roma Olimpiyatları’nda yüksek atlama branşında milli formayı giyen Konvur, bu kategoride Türkiye rekorunu 1.43’ten 1.60’a yükseltmişti. Konvur, ayrıca dört kez Balkan Şampiyonası bir kez de Avrupa Şampiyonası’na katılmıştı.

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Canel Konvur, yüksek atlama ve 80 metre engelli kategorilerinde, dördü salonda olmak üzere toplam 10 kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Atletizmin yanı sıra özellikle voleyboldaki başarılarıyla da tanınan Konvur, 1960’lı yıllarda İstanbul ve Türkiye birincilikleri elde eden Fenerbahçe takımının değişmez oyucuları arasında yer alıyordu.m Konvur, uzun yıllar hizmet verdiği Fenerbahçe Spor Kulübünün onur üyelerinden biriydi.

Canel Konvur’un cenazesi, bugün Bodrum Bitez Adliye Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.