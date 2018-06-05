Fenerbahçe Başkanlık seçimine damga vuran isim Sina Afra suskunluğunu bozdu!

2-3 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında gerginliğe neden olan Sina Afra seçimde yaşananlar ve konuşulanlar ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından suskunluğunu bozdu.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda iki başkan adayı arasında Sina Afra ile ilgili gerginlik yaşanmış Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç ile ilgili Fenerbahçe Kongre üyesi Sina Afra’nın attığı bir tweeti okuyarak ‘Ali Koç’un Listesinde hayırlı olsun’ demiş ve bu konuşmanın ardından Ali Koç bir kez daha söz alarak Sina Afra ile ilgili Aziz Yıldırım’a dönerek ‘Sina Afra bey yönetimimizde yok, çamur atarken bilgilerinizi kontrol edin. Çok istediğinizi biliyorum belki de onun için tedbiri kaldırdınız’ cevabını vermişti.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda konuşulan bu olayın ardından ismi geçen Sina Afra sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

işte Sina Afra’nın twitter hesabından yaptığı o açıklamalar…

“Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden, şahsım ve Fenerbahçe ile ilgili duruşum/sevgim hakkında yapılan tüm yorumlara karşın, tarihi kongre öncesinde sessiz kalmayı tercih ettim. Bugün vakti gelmişken, ortaya atılan bu iddalara usülüne uygun olarak cevap vermek istiyorum.

En önemlisi benim en büyük sevdam Fenerbahçe'dir. Aile kütüğümüz Kadıköy, Suadiye'dir. Babam ve dedem, üç çocuğum ve eşim Fenerbahçeli'dir. Daha önceki dönemlerde kendimi fanatik bir taraftar olarak tanımlamazken, 3 Temmuz sürecinde taraftarlarımızın ve camiamızın dik duruşu ile birçoğunuz gibi ben de koyu bir taraftara dönüştüm.

Fenerbahçe'yi kalbinde yaşayan ancak girişimlerim ve yoğun iş hayatımdan dolayı bu sevgiyi hayatımın diğer dinamiklerinin dengesinde hisseden birisiyim. Mart 2018'de eski bir çalışanımın eşi, benim 7 sene evvelinde yazdığım, yazarken bir dakika bile düşünmeyip, tamamen iyi niyetle paylaştığım bazı tweetleri sosyal medya üzerinden paylaşıp, kendince bazı yorumlar ekleyerek, benim Fenerbahçe dışında başka takımları desteklediğim, en mücadeleci yıllarda yaşananları görmezden geldiğim iddasında bulunmuştur.

Oysa ben, yurtdışında oynayan Türk takımlarına her zaman başarılar dilemişimdir. Bugüne kadar bu değişmemiştir. Paylaşımda bulunulan tweetlerin mahiyeti de tamamen budur. Ayrıca 7 Aralık 2011'de oynanan Dinamo Zagreb – Lyon maçının 1-7'lik neticesi ile ilgili karşılaşmada şike yapıldığını belirttiğim görüşüm de art niyetli olarak saptırılmıştır.

Bu gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım tarafından Disiplin Kurulu'na ihraç istemiyle sevk edildim. Ne şanstır ki, yukarıda bahsettiğim kişinin tweetlerine ve yorumlarına tarafıma sunulan iddianamede kelime kelime, cümle cümle yer verilmiş olmasına karşın, savunmam alındıktan sonra Disiplin Kurulu hakkımda yapılan bu şikayetin reddedilmesine ve beni aklamaya karar verdi.

Sosyal medyada kolay hedef olarak görüldüğümden, sözde duyarlı bir Fenerbahçe taraftarının saldırıları troller tarafından devam ettirilmiştir. Tüm bu saldırıların olduğu dönemde üzüldüğüm tek nokta bana bu trollerin en dandiklerinin nasip olmasıydı, kısmet işte. Dışarıdan bakıldığında her şey birbirinden bağımsız gibi dursa da her şey birbiriyle doğrudan ilişkilidir ve koordineli bir kampanya şeklinde yürütülmüştür. Burada asıl hedef ben olmasam dahi, tam olarak seçimin öncesine denk gelen sürede, bu tür bir algı operasyonu yapmak tek kelimeyle seviyesizliktir.

Son olarak kafalarda soru işareti kalmaması adına bu konuyu net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Ben Fenerbahçeliyim. Diğer takımlar umurumda değil. Yazdığım tweetlerin mahiyeti Avrupa'da oynayan Türk takımlarına başarı dilemekti. Yanlış anlaşıldıysam veya Fenerbahçe’lilerin hislerini incittiysem de, özür dilerim. Bu süreçte hep yanımda olan sayısız taraftarlara, kardeşlerime, büyüklerime, dostlarıma, duyarlı yaklaşan büyük çoğunluğa teşekkürü borç bilirim.”

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