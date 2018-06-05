Fatih Altaylı: Baş edemeyince FETÖ diyorsun!

Fatih Altaylı, Bloomberg TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu ve Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığı hakkında konuştu. Altaylı, ''Eğer biriyle baş etme şansın azalıyorsa hemen damga yapıştırıyorsun. FETÖ diyorsun, yarın başka şey çıkıyor'' dedi.

Fatih Altaylı, Fenerbahçe’de gerçekleştirilen tarihi kongre sonrası Aziz Yıldırım ve Ali Koç’u değerlendirdi. İşte o açıklamalar…

”BAŞ EDEMEYİNCE FETÖ DİYORSUN”

Eğer biriyle baş etme şansın azalıyorsa hemen damga yapıştırıyorsun. FETÖ diyorsun, yarın başka şey çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Ali Koç’un yönetimine baktığında böyle bir iz taşıyan birisi yok. Hepsi tanıdığımız kişiler. Geçmişte Aziz Yıldırım’ın yönetiminde böyle izler taşıyan insanlar görüyorduk ama.

”AZİZ YILDIRIM BAŞKA NOKTAYA TAŞIDI”

Bu kulüp, Türkiye’nin en büyük iki kulübünden birisi. Nasıl bu duruma düşebiliyor diye düşündüm. Ali Bey, ilk başta gayet sakin bir konuşma yapıyordu ama Aziz Yıldırım işi başka bir noktaya taşıdı.

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”YÜZÜNE BAKIP YALANCI DİYENE RASTLAMADIM”

Ali Bey de bu konuşmaların ardından beyefendiliği bırakırım mahalle çocuğuna dönerim dedi. Madem bu tonu istiyorsun, bu tonla da yenerim seni dedi. Aziz Yıldırım’ın gözüne bakıp yalancısın sen diyene rastlamadım.

”TARAFTARLAR İLE BÜYÜMÜŞ BİRİ”

Ali Koç tribünden gelen birisi. Ünay Aysal gibi paraşütle kulübün başına inmedi. Rambo ile muhabbetini gördünüz yani. Taraftarlar ile büyümüş birisi.

”ALİ KOÇ GELDİ, DERTLER BİTTİ DEĞİL”

Fanatik Fenerbahçeli bir iş adamı. Fenerbahçe’ye değer katacak insanlar yönetime girdi. Fenerbahçe taraftarları, Ali Koç geldi, dertler bitti diye düşünmesin. Dertler kalıyor.

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”AYDINLAR’A YAPILANI ANLAMIYORUM”

Mehmet Ali Aydınlar’ın Fenerbahçe’ye bir kötülük yaptığı kanatinde değilim. Fenerbahçe’yi en az hasarla çıkartmaya çalıştı. Sıkışık bir ortamda elinden geleni yaptı. Fenerbahçe’yi mahvetti, bitirdi diyemem. Başka bir Federasyon Başkanı olsaydı, Şenes Erzek olsaydı mesela bundan daha fazlasını yapamazdı.

”BU NE PERHİZ BÖYLE?”

Madem bu kadar büyük suçlamalar var, bu suçlamaları yapan da Aziz Yıldırım, bu adamla niye reklam sözleşmesi yapıyorsun? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.

”PARA İLE OLMAZ BU İŞLER”

Bu işler para ile olmaz. Para ile oluyor olsaydı Abrahamovic’in Chelsea’si 27 sene üst üste lig şampiyonu olurdu. Burada zekan, rakiplerin zekası devreye girer. Rakiplerin boş değil. Galatasaray ve Beşiktaş önemli camialar. Diğerleri de bir şeyler yapmaya çalışıyor.

”YENİ BİR HEYECAN YARATTI”

Ali Koç geldi, Fenerbahçe seneye bu günlerde şampiyonluğunu kutlar diye düşünmek yanlış olur. Olabilir tabii ama olmayabilir. Ali Koç’un gelmesiyle ne oldu? Yeni bir heyecan oldu. Rakipleri bir sempati besledi. Kendini yeniledi, tazeledi.

”G.SARAYLIYIM AMA SEMPATİYLE BAKIYORUM”

Ben bu kadar Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’ye sempati ile bakıyorum. Türkiye’nin yeni bir güne uyanmasını sağladı. Sporda da olsa bağırarak bir şeylerin değişmeyeceğini gösterdi.

”GELİRLER EGOLAR İLE HEBA EDİLDİ”

Kulübe 150 milyon getiririm, borçları silerim diyemez. UEFA bunu kabul etmez. Fenerbahçe’nin önümüzdeki yıllarda gelirlerini ciddi anlamda arttırması lazım. İyi gelir elde eden bir kulüptür Fenerbahçe. Başarılı olmadığı zamanlarda bile başarılı olan rakipleri kadar gelir elde eder. Fenerbahçe’nin sorunu bu gelirleri egolar ile heba etmekti. Ali Koç, bu olasılığı ortadan kaldırır. Negatif bir şeyini henüz görmedik.

”AYKUT KOCAMAN İLE DEVAM EDERSE -1”

Ali Koç, Aykut Kocaman ile devam ederse -1 ile başlar maça. Taraftar ile Aykut Kocaman’ın barışma ihtimali yok ortada. Aykut Kocaman, bir Aziz Yıldırım’dır taraftarların gözünde. Fenerbahçe kongresi, bir çöp kutusunu boşalttı.

”LUIS ENRIQUE FALAN DİYORLAR…”

Eğer Kocaman ile devam edilirse bir bakmışlar çöp kutusu hala duruyor orada. Böyle bir hatayı zaten yapmaz Ali Koç. Zaten Luis Enrique gibi isimler dönüyor ortada böyle bir hatayı yapacaklarını sanmıyorum.

”TÜRKİYE’DE BİR ŞEYE GÜVENEMİYORSUN”

Türkiye’de yargıya, polise, orduya güvenemiyorsun. Haliyle futbola da güvenemiyorsun. Bu seneki lige baktığında pek çok komplonun boş çıktığını gördük ama. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklar, Aziz Yıldırım’ın başkan olması için dediler olmadı. Başakşehir yeni Türkiye’nin takımı, şampiyon yapacaklar dendi ama olmadı.

”BU SİSTEMDE VAR’A DA GÜVENEMEZSİN”

Bu güvensizlik ortamı olduğu sürece VAR sistemine de güvenemezsin. Türkiye ortamında VAR’ın iyi bir sonuç vereceğini açıkça düşünmüyorum. Bir sürü garip sorun çıkartacaktır.

”UEFA’DAN BÜTÇE KISITLAMASI GELECEK”

Yellow Friday, Grey Friday, Pink Friday, Purple Friday ile olmaz bu iş. UEFA’dan Galatasaray’a bir bütçe kısıtlaması gelecek. 4 sene boyunca olacak. O zaman senin yorganını ayağına göre uzatacak bir scout ekibi ile hazırlaman gerekecek. İnşallah Fatih Terim bu 4 sene boyunca takımın başında olur.