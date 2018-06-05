Farkındalık Festivali Antalya’da
Organizasyon 14-17 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca masmavi deniz ve yemyeşil palmiye ağaçları arasında, Antalya'nın cennet kıyılarından birinde gerçekleşecek. Doğanın mucizevi gücüyle değişmek, yenilenmek ve öze doğru bir yolculuğa çıkmak için bu Farkındalık Festivali hayatınıza sihirli bir dokunuş olacak. Yaşama yepyeni gözlerle bakmak için kaçırmayın!
Festival programında; Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç, Saf Sevgi, İletişim Yeteneği ve Zihinsel Gücün geliştirilmesine yönelik 6 çok özel çalışma, İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar var. “Değişim”e yönelik eğlenceli, derin sohbetler, film, tiyatro, dans gösterileri de programda ve tüm çalışmaları, teorik sunum ve basılı yayınlar mdestekleyecek.
Ayrıca ihtiyacınıza göre katılabileceğiniz:
* Stres Yönetimi Çalışması; strese neden olan olaylar ve durumlar karşısında verdiğiniz tepkileri yönetmemizi,
* Öfkeyi Dönüştürme Sanatı; öfkeyi fark etmeyi, kaynağını anlamayı ve sevecenliğe dönüştürmemizi,
* Korkuyu Aşma Sanatı; insanı felç eden korku duygusu aşıldığında yaşamı doyasıya yaşama sevincini deneyimlememizi,
* Depresyondan Özgürleşme Sanatı; yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine yaşama daha fazla tutunmamızı sağlayacak.
Türkiye'nin cennet mekanlarında her ay farkındalık çalışmaları düzenleyen ilk ve tek kurum Dünya Değişim Akademisi, bu etkinliğini yurt dışından ve tüm Türkiye'den katılımcılar için hazırlıyor. Ayrıca festivalin yapılacağı deniz kıyısındaki otel, ince zevklerle donatılmış ve gastronomiden hizmete kadar kendine özgü stili ile üstün kalite anlayışına sahip bir tatil olanağı sunuyor.
Festival programı:
14 Haziran Perşembe
12.30 – Öğle Yemeği
15.00 – Korkuyu Dönüştürme Sanatı
17.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
19.45 – Tiyatro Gösterisi
20.00 – Film Gösterimi – Film hakkında Soru-Cevaplar
15 Haziran Cuma
08.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.00 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı
13.00 – Öğle Yemeği
14.00 – Stres Yönetimi
15.00 – Nefes Çalışması
17.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
20.00 – 3. Uluslararası Koreografi Yarışması
16 Haziran Cumartesi
08.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
13.00 – Öğle Yemeği
14.00 – Meditasyon
15.00 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı
17.00 – Boyun Enerji Merkezi çalışması–İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
19.45 – Dans Gösterisi
20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar – İnteraktif Söyleşi
17 Haziran Pazar
08.00 – Alın Enerji Merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.00 – Otel Çıkış