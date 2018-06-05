Farkındalık Festivali Antalya’da

Dünya Değişim Akademisi “Değişim Dansına Katıl” konsepti ile bu bayram Antalya’da Uluslararası Farkındalık Festivali düzenliyor.

Organizasyon 14-17 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca masmavi deniz ve yemyeşil palmiye ağaçları arasında, Antalya'nın cennet kıyılarından birinde gerçekleşecek. Doğanın mucizevi gücüyle değişmek, yenilenmek ve öze doğru bir yolculuğa çıkmak için bu Farkındalık Festivali hayatınıza sihirli bir dokunuş olacak. Yaşama yepyeni gözlerle bakmak için kaçırmayın!

Festival programında; Özgüven, Yaratıcılık, İçsel Güç, Saf Sevgi, İletişim Yeteneği ve Zihinsel Gücün geliştirilmesine yönelik 6 çok özel çalışma, İnteraktif Söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar var. “Değişim”e yönelik eğlenceli, derin sohbetler, film, tiyatro, dans gösterileri de programda ve tüm çalışmaları, teorik sunum ve basılı yayınlar mdestekleyecek.

Ayrıca ihtiyacınıza göre katılabileceğiniz:

* Stres Yönetimi Çalışması; strese neden olan olaylar ve durumlar karşısında verdiğiniz tepkileri yönetmemizi,

* Öfkeyi Dönüştürme Sanatı; öfkeyi fark etmeyi, kaynağını anlamayı ve sevecenliğe dönüştürmemizi,

* Korkuyu Aşma Sanatı; insanı felç eden korku duygusu aşıldığında yaşamı doyasıya yaşama sevincini deneyimlememizi,

* Depresyondan Özgürleşme Sanatı; yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine yaşama daha fazla tutunmamızı sağlayacak.

Türkiye'nin cennet mekanlarında her ay farkındalık çalışmaları düzenleyen ilk ve tek kurum Dünya Değişim Akademisi, bu etkinliğini yurt dışından ve tüm Türkiye'den katılımcılar için hazırlıyor. Ayrıca festivalin yapılacağı deniz kıyısındaki otel, ince zevklerle donatılmış ve gastronomiden hizmete kadar kendine özgü stili ile üstün kalite anlayışına sahip bir tatil olanağı sunuyor.

Festival programı:

14 Haziran Perşembe

12.30 – Öğle Yemeği

15.00 – Korkuyu Dönüştürme Sanatı

17.00 – Kök Enerji Merkezi çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

19.45 – Tiyatro Gösterisi

20.00 – Film Gösterimi – Film hakkında Soru-Cevaplar

15 Haziran Cuma

08.00 – Pelvis Enerji Merkezi çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.00 – Öfkeyi Dönüştürme Sanatı

13.00 – Öğle Yemeği

14.00 – Stres Yönetimi

15.00 – Nefes Çalışması

17.00 – Karın Enerji Merkezi çalışması – Kararlılığın geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

20.00 – 3. Uluslararası Koreografi Yarışması

16 Haziran Cumartesi

08.00 – Göğüs Enerji Merkezi çalışması – Sevginin geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

13.00 – Öğle Yemeği

14.00 – Meditasyon

15.00 – Depresyondan Özgürleşme Sanatı

17.00 – Boyun Enerji Merkezi çalışması–İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

19.45 – Dans Gösterisi

20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar – İnteraktif Söyleşi

17 Haziran Pazar

08.00 – Alın Enerji Merkezi çalışması – Zihinsel gücün geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.00 – Otel Çıkış