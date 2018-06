Ekpe Udoh’un Aziz Yıldırım tweeti olay oldu

Fenerbahçe‘de gerçekleştirilen “Olağan Genel Seçim” sonrası yeni başkan Ali Koç seçilirken, 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona ermişti.

Fenerbahçe‘nin eski yıldızı Ekpe Udoh ise Aziz Yıldırım döneminin sona ermesinden sonra bugün kişisel twitter adresinden bir açıklamada bulundu. Eski başkanına teşekkür eden Ekpe, “Geçtiğimiz yıllar boyunca Türk sporu ve Fenerbahçe için yaptıklarından dolayı Aziz Yıldırım'a çok teşekkürler. Adamsın ” yazdı.

Oynadığı dönem taraftarın en çok sevdiği isimler arasında yer alan Udoh’un bu tweeti sosyal medyada olay olurken, çok sayıda Ali Koç yanlısı Fenerbahçe taraftarı Epke Udoh’un paylaşımına cevap verdi.

S/O my guy Mr. Aziz Yildirim for what he has done for Fenerbahce and Turkish Sports over the past couple decades!!!Adamsin and Thank YouSalute

— Ekpe Udoh (@EkpeUdoh) 4 Haziran 2018