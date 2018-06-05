Daniel Opare yeniden Beşiktaş’ta! İşte, Opare’nin oynadığı takımlar ve kariyeri
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transferleri erken sürede bitirmek isteyen Beşiktaş ilk transferini yaptı. Bir dönem siyah beyazlı formayı giyen Daniel Opare yeniden Beşiktaş formasını terletecek. Sık sık sakatlık sorunu yaşayan Gökhan Gönül’e alternatif olarak düşünülen Opare için bonservis bedeli ödenmeyecek. Peki, Beşiktaş’ın ilk transferi, Opare kimdir? Opare hangi takımlarda oynadı? İşte, Danile Opare…
DANİEL OPARE’NİN KARİYERİ
Porto’dan ayrıldıktan sonra Almanya’nın Augsburg takımıyla anlaşan Opare, 2016-2017 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Lens forması giymişti. Geçtiğimiz sezon Augsburg’a geri dönen 27 yaşındaki futbolcu, Bundesliga’da 17 karşılaşmada forma giydi. Alman ekibiyle sözleşmesi sona eren Opare, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra sık sık siyah-beyazlı taraftarları unutamadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Sağ bekte forma giyebilen Gana’lı futbolcu, sol bekte de oynayabiliyor.