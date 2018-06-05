Daniel Opare yeniden Beşiktaş’ta! İşte, Opare’nin oynadığı takımlar ve kariyeri

Beşiktaş, bir dönem siyah beyazlı formayı Daniel Opare'yi yeniden transfer etti. Daniel Opare önümüzdeki sezon Beşiktaş için ter dökecek. Peki, Daniel Opare kimdir, Opare hangi takımlarda oynadı? İşte, Opare'nin kariyeri...

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