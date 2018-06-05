Damien Comolli kimdir? İşte, sportif direktör Comolli’nin kariyeri!

Ali Koç ilk transferini sportif direktör olarak Comolli'yi getirerek yapıyor. Comolli; Henry, Van Persie, Bale ve Luis Suarez gibi dünya yıldızlarının transferinde katkısı olan isim olarak tanınıyor. Peki, Damien Comolli kimdir? Comolli'nin kariyerindeki takımlar hangileri? İşte, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli...

Ali Koç başkan seçilmesinin ardından merakla beklenen sportif direktörün Damien Comolli olması bekleniyor. Birçok dünya kulübünde görev yapan Comolli, geçtiğimiz aylarda da Türkiye’yi ziyaret etmişti. Birçok isimle görüştüğü bilinen Ali Koç'un Fenerbahçe sportif direktör olarak Damien Comolli transfer etmek istediği iddia ediliyor. Peki, Comolli kimdir, Comolli’nin kariyeri merak ediliyor. İşte, Damien Comolli'nin kariyeri ve çalıştırdığı takımlar…

DAMİEN COMOLLİ KİMDİR? İŞTE, KARİYERİ

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St.Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.

1996 yılında Arsenal'de 7 yıl boyunca gözlemci (scout) olarak görev yapan Comolli, Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-2005 yılları arasında ise St.Etienne'de teknik direktörlük yapan Comolli, burada Fransız ekibiyle ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.

YILDIZLARI TAKIMA KAZANDIRDI

2005-2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevi üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.

2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. 2012'de ise kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendisi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.

COMOLLİ TÜRKİYE'DE EĞİTİM VERDİ

Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na geçen yıl eğitimci olarak katılmıştı.