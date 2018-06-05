CANLI YAYIN: Türkiye Rusya maçı canlı izle! Türkiye Rusya maçı hangi kanalda?

Türkiye, 2018 Dünya Kupası ev sahipliği yapan Rusya karşısında maçı 1-1 eşitlikle devam ettiriyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler "Rusya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun cevabını arıyor. İşte, Türkiye Rusya maçı canlı yayını ve maç hakkında tüm merak edilenler...

Dünya Kupası’na sayılı günler kala Türkiye Milli Takımı, dev turnuvaya ev sahipliği yapacak olan Rusya’ya misafir oluyor. Moskova’da oynanacak maçta Türkiye, Rusya karşısında galibiyete ulaşan taraf olmak istiyor. Henüz istediği tempoyu yakalayamayan Rusya ise Türkiye karşısında galip gelerek moral kazanmak istiyor. Peki Rusya Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Karşılaşmayı seyretmek isteyen taraftarlar için haberimizin içerisindeki “Türkiye Rusya maçı canlı izle” bağlantısı ile maçı canlı izleyebilir.

TÜRKİYE RUSYA CANLI İZLE

TÜRKİYE RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

2018 Dünya Kupası öncesinde milli takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye turnuvaya ev sahipliği yapacak olan Rusya’ya konuk olacak. 5 Haziran Salı günü TSİ 19.00’da CSKA Arena’da oynanacak Rusya-Türkiye maçı Kanal D’den canlı izlenebilecek.

RUSYA TÜRKİYE İLK 11

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Semenev, Ignashevich, Zhirkov, Golovin, Zobnin, Samedov, Dzagoev, Miranchuk, Smolov

TÜRKİYE: Serkan Kırıntılı, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Kenan Karaman

TÜRKİYE RUSYA 4. KEZ KARŞI KARŞIYA

A Milli Futbol Takımı deplasmanda Rusya ile oynayacağı karşılaşma ile rakibi ile 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 3 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda ay-yıldızlı ekip, gol atmayı başaramazken, kalesinde ise 2 gol gördü.

SON MAÇ GOLSÜZ SONA ERDİ

İki ekip son olarak 31 Ağustos 2016'da Antalya Stadı'nda oynanan hazırlık maçında mücadele etti. Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma golsüz sona erdi.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.Rusya 1 – 0 Türkiye — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 5 Haziran 2018

LUCESCU DÖNEMİNDE 11. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 11. maçına Rusya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 3 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 6'sı özel 10 maçta 12 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 17 gol gördü.

2018 YILINDA 5. MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki beşinci hazırlık maçını oynayacak. Milli takım bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, bu yıl yenilgi yüzü görmedi. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul’da ise İran’ı 2-1 yendi. Milli takım, son hazırlık maçında ise İsviçre’de Tunus ile 2-2 berabere kaldı