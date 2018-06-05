CANLI YAYIN: Fenerbahçe Doğuş Tofaş maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)

Fenerbahçe Doğuş Tofaş karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Doğuş Tofaş maçını canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları günün erken saatlerinden itibaren "Fenerbahçe Doğuş Tofaş maçı canlı izle" aramaları yapıyor. Dev maçı canlı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde, bein sport canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ ile Play-off final serisinin ilk maçında İstanbul’da karşılaşacak. Dört galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı play off serisinin ilk maçında tribünde tıklım tıklım dolacak. Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçında, son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe unvanını devam ettirmek için sahaya çıkacakken, TOFAŞ ise 18 yılın ardından şampiyonluk heyecanını yaşamak istiyor. Seyir zevki üstü düzey olacak, Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar haberimizin içerisindeki “Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ maçı canlı izle” bağlantısını kullanarak Bein Sport canlı yayınına ulaşabilir.

FENERBAHÇE DOĞUŞ TOFAŞ CANLI İZLE

FENERBAHÇE DOĞUŞ TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Doğuş kendi taraftarı önünde TOFAŞ’ı konuk edecek. Bu akşam saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak müsabakayı Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı hakem üçlüsü yönetecek. Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ maçı beIN Sports 3’ten canlı izlenebilecek.

Takımımız ısınma çalışmaları için parkede#benimtakımımTOFAŞ pic.twitter.com/fbcZz6sGw9 — TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) 5 Haziran 2018

İLK İKİ MAÇ FENERBAHÇE’NİN SALONUNDA

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde play-off final serisinin programı açıklandı.

Yarı finalde oynanan maçların ardından Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ finale yükseldi. Fenerbahçe Doğuş, Banvit’i seride 3-0, TOFAŞ ise Anadolu Efes’i 3-1 ile geçerek adını finale yazdırdı.

Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon tamamlayacak. İlk iki maç normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ TOFAŞ MAÇ PROGRAMI

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde play-off final serisinin maç programı şöyle:

5 Haziran Salı: 21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

7 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

9 Haziran Cumartesi:

19.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)

11 Haziran Pazartesi:

21.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Doğuş (TOFAŞ)

Öte yandan, ilk dört maç sonucunda şampiyon belirlenmezse, gerekirse beşinci müsabaka 13 Haziran Çarşamba günü İstanbul’da, altıncı karşılaşma 15 Haziran Cuma günü Bursa’da, yedinci maç da 17 Haziran Pazar günü İstanbul’da yapılacak.

TOFAŞ 18 YIL SONRA FİNALDE

Basketbol Süper Ligi’nde 18 yıl aranın ardından Play-off finaline yükselen Bursa temsilcisi TOFAŞ, normal sezonu Sarı-Lacivertlilerin ardından 2. sırada tamamladı. Play-off’larda Eskişehir Basket’i 2-0 ile geçen TOFAŞ, Anadolu Efes ile yarı finalde karşılaşırken rakibini 3-1 ile geçerek adını finale yazdırmayı başardı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ’TA SON DURUM

Ligde normal sezonu 27 galibiyet ve 3 yenilgiyle lider olarak bitiren Fenerbahçemiz, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 2-0, yarı finalde ise Banvit'i 3-0 ile geçerek final bileti almıştı.

Obradovic'in öğrencileri, bu sezon iç sahada oynadığı 18 lig maçını da kazandı. Fenerbahçe, ligde son iç saha yenilgisini 2015-2016 sezonunda Torku Konyaspor'a karşı (26 Ekim 2015 tarihinde) 73-74 ile almıştı. Fenerbahçe Doğuş'un BSL'de 57 maçlık iç saha galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Play-off turunda oynadığı son 15 maçı galip noktalamayı başardı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Luigi Datome'nin BSL'de 1000 sayı barajını aşmasına 19 sayı kaldı.