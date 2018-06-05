Rusya Türkiye: 1-1 (Maç sonucu)

UEFA Uluslar Ligi hazırlıklarını sürdüren Türkiye, deplasmanda 2018 Dünya Kupası ev sahibi Rusya ile özel maçta karşılaştı. Maç 1-1 sona ererken Milliler'in üç maçlık hazırlık kampı da sona ermiş oldu. Milliler'in bir sonraki maçı 7 Eylül'de Rusya ile olacak.

UEFA Uluslar Ligi yolunda hazırlıklarını sürdüren Türkiye, 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Rusya ile özel maçta bir araya geldi. Türkiye, 7 Eylül’da Uluslar Ligi’nde ilk maçta kozlarını paylaşacağı Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken üç maçlık hazırlık sürecini de noktalamış oldu.

Savunmada Çağlar Söyüncü’nün pas hatasıyla, ceza sahasında topla buluşan Alan Dzagoev’in pasında topu ağlarımıza gönderen Aleksandr Samedov’un golüyle 35’te Rusya tek golünü bulurken Milli Takım’ın tek golü 59’da Yunus Mallı’dan geldi.

Yunus’un golü SSCB dağıldıktan sonra Rusya ile oynadığımız dördüncü maçta ilk golümüz oldu. İlk üç maçın ikisini 1-0’lık skorlarla kaybeden milliler, rakibiyle bundan önce yaptığı müsabakada ise 0-0 berabere kalmıştı.

Daha önceki 3 maçta rakibine gol atma başarısı gösteremeyen A Milli Takım, Yunus Mallı’nın ayağından gelen golle ilk kez Rusya filelerini havalandırdı.

Mehmet Zeki Çelik ilk kez…

Ay-yıldızlı formayla 18. maçına çıkan Yunus Mallı, A Milli Takım’da ilk kez gol sevinci yaşarken müsabakanın 90. dakikasında oyuna giren İstanbulsporlu Mehmet Zeki Çelik ilk kez A Milli Takım formasıyla maça çıktı. Öte yandan, A Milli Takım, yaptığı son 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Özel müsabakalarda Karadağ ve Tunus ile 2-2 berabere kalan milliler, İran’ı 2-1 mağlup etti. Türkiye, son olarak Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

RUSYA 1-1 TÜRKİYE

GOLLER: Samedov (35) / Yunus (59)

Dk. 90+3: Maç sona erdi.

Dk. 87: Emre Akbaba, Aleksey Miranchuk’u arkadan iterek düşürünce hakem Ovidiu Alin Hategan’dan sarı kart görüyor.

Dk. 87: Anton Miranchuk, Aleksandr Samedov’un yerine oyuna dahil oluyor.

Dk. 82: Milli Takımımız, beşinci oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Emre Akbaba, Kenan Karaman’ın yerine oyuna dahil oluyor.

Dk. 77: Rusya’da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşiyor. Mario Fernandes, Igor Smolnikov’un yerine oyuna giriyor.

Dk. 76: Rusya’da da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Fedor Kudryashov, Yuri Gazinsky’nin yerine oyuna dahil oluyor.

Dk. 76: Bu dakikada Milli Takımımız’da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Cengiz Ünder yerini Serdar Gürler’e bırakıyor.

Dk. 72: Ceza alanı içinde topla buluşan Fedor Smolov, önce Çağlar Söyüncü’den sonra Kaan Ayhan’dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak topu yandan auta gönderiyor.

Dk. 71: Hasan Ali Kaldırım sarı kart gördü.

Dk. 60: Golden sonra Rusya’da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Aleksey Miranchuk, Alan Dzagoev’in yerine oyuna dahil oluyor.

GOL! Dk. 59: Yunus Mallı uzaktan muhteşem bir golle skoru eşitledi. Yunus’un golü SSCB dağıldıktan sonra Rusya ile oynadığımız dördüncü maçta attığımız ilk gol oldu.

Dk. 56: Rusya’da Zhirkov sarı kart gördü.

Dk. 54: Rusya’da Dzagoev sarı kart gördü.

Dk. 49: Okay Yokuşlu sarı kart gördü.

Dk. 46: İkinci yarı başladı.

Dk. 46: Türkiye’de Mehmet Topal, Yunus Mallı ve Oğuzhan Özyakup girdi, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir oyundan alınıyor.

Dk. 45: İlk yarı sona erdi.

Dk. 43: Şener Özbayraklı’nın sol kanattan ortasında Kenan Karaman, Ilya Kutepov’un üzerinden altıpasın önünde kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Igor Akinfeev’in üzerine gidiyor.

Dk. 38: Sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruşu kullanmak için topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf’un vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

GOL! Dk. 35: Çağlar’ın hatasıyla topla buluşan Dzagoev, Samedov’u buldu Samedov topu ağlara gönderdi.

Dk. 23: Aleksandr Golovin’in sol kanattan ortasında Kaan Ayhan kafayla topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırıyor.

Dk. 18: Rusya, Yuri Zhirkov ile sol kanattan serbest vuruş kullanıyor. Yuri Zhirkov’un ortasında herkesi geçen top oyun alanının dışına gidiyor.

Dk. 14: Mahmut Tekdemir’in pasıyla Hasan Ali Kaldırım sol kanattan hareketlenmek istiyor ancak ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

Dk. 13: Hasan Ali Kaldırım’ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Cengiz Ünder ceza alanı içine ortasını yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

Dk. 8: Cengiz Ünder’in kornerden ortasında Çağlar Söyüncü arka direkte dokundu ancak top az farkla auta gitti.

Dk. 1: Maç başladı.

RUSYA – TÜRKİYE

Stat: VEB Arena

Hakem: Ovidiu Alin Hategan

Rusya: Akinfeev, Smolkinov, Kutepov, Ignashevich, Gazinsky, Zobnin, Samedov, Zhirkov, Dzagoev, Golovin, Smolov

Türkiye: Serkan, Hasan Ali, Çağlar, Kaan, Şener, Okay, İrfan Can, Mahmut, Yusuf, Cengiz, Kenan

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