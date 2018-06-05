Fenerbahçe Doğuş 103-63 TOFAŞ | Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ’ı 103-63 yendi. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçen sarı-lacivertli ekip, rakibini 7 Haziran Perşembe günü ikinci maçta bir kez daha ağırlayacak.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Doğuş, Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed’in sayılarıyla 3. dakikada 10 sayılık üstünlük yakaladı: 12-2. Ardından oyunu dengeleyen TOFAŞ, özellikle Crocker’ın skorer oyunuyla farkı azaltmaya çalışsa da ilk periyodu ev sahibi ekip 21-15 önde geçti.

Fenerbahçe Doğuş, müsabakanın ikinci çeyreğinde oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Owens, Barış Ermiş ve Yiğit Arslan’la sayılar bulan rakibine Vesely, Wanamaker ve Nunnaly ile karşılık veren sarı-laciveretli ekip, 15. dakikada farkı 14 sayıya (37-23) çıkardı. Son bölümde Crocker’ın peş peşe aldığı sportmenlik dışı faullerle diskalifiye olmasının ardından TOFAŞ dengesini kaybederken, Fenerbahçe Doğuş devreye 47-30 galip durumda girdi.

İkinci yarıya Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu’nun basketleriyle 6-0’lık bir seri yaparak başlayan Fenerbahçe Doğuş, 22. dakikada 23 sayılık (53-30) farka ulaşırken, 24. dakikada fark 32 sayıya (64-32) yükseldi. İkinci çeyrekte Crocker, üçüncü çeyrekte ise Morgan’ın diskalifiye olmalarıyla rotasyonda büyük sıkıntı yaşayan TOFAŞ karşısında rahat bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, son periyoda 80-42 galip girdi.

Son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 103-63 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçta tüm oyuncularına süre verirken, sarı-lacivertli tüm oyuncular skora katkı sağladı.

Ali Koç taraftarlarla beraber tezahürat yaptı! pic.twitter.com/0A1jt9ObjM — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 5 Haziran 2018

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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 12, Melih Mahmutoğlu 12, Melli 9, Datome 5, Ahmet Düverioğlu 10, Vesely 11, Wanamaker 17, Sloukas 5, Nunnaly 14, Sinan Güler 5, Barış Hersek 2, Egehan Arna 1

TOFAŞ: Henry 2, Crocker 8, Mejia 6, Morgan 2, Kadji 2, Owens 4, Barış Ermiş 13, Yiğit Arslan 11, Berkan Durmaz 7, Muhsin Yaşar 5, Efe Beşok 3, Mert Konuk

1. Periyot: 21-15

Devre: 47-30

3. Periyot: 80-42

Diskalifiye: 17.26 Crocker, 22.13 Morgan (TOFAŞ)

CROCKER VE MORGAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

TOFAŞ oyuncuları Tony Crocker ve Raymar Morgan maçta diskalifiye oldu.

İkinci çeyreğin tamamlanmasına yaklaşık 3 dakika kala ilk olarak Jan Vesely’ye yaptığı hareket nedeniyle sportmenlik dışı faul alan Crocker, bu karara tepki gösterdi.

Hakem kararını alkışlayarak protesto eden ABD’li oyuncu, takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, oyunun başlamasının ardından tepkisini devam ettirdi. Bu sırada sarı-lacivertli oyuncu Melih Mahmutoğlu ile de gerginlik yaşayan Crocker, ikinci sportmenlik dışı faulünü alarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Crocker, soyunma odasına giderken ise kendisine tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşadı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinin ilk dakikalarında ise TOFAŞ’ta bu kez Raymar Morgan, Nicola Melli ile yaşadığı gerginliğin ardından diskalifiye edildi.

——— CANLI TAKİP ———

* Mücadele 103-63’lük skorla Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

* TOFAŞ’ta Berkan Durmaz 3 sayılık isabet buldu: 98-63

* Ahmet Düverioğlu’nun smacıyla bitime 05:50 saniye kala Fenerbahçe durumu 92-53 yaptı

*Fenerbahçe taraftarı İzmir Marşı’nı okuyor, başkan Ali Koç da ayağa kalkarak tezahürata eşlik ediyor.

* Barış Ermiş’in turnikesiyle TOFAŞ çeyreğin bitimine 07:20 saniye kala skoru 85-49 yaptı.

* Son çeyrek Jan Vesely’nin smacıyla başladı: 82-42

* Karşılaşmada üçüncü periyot sona erdi: 80-42

* James Nunnaly’nin attığı üçlük ile üçüncü çeyreğin bitimine 01:14 saniye kala Fenerbahçe skoru 75-40 yaptı.

* Muhsin Yaşar’ın smacına Gigi Datome üç sayılık basketle yanıt verdi ve üçüncü çeyreğin bitimine 02:59 saniye kala skor 70-36 oldu.

* Bobby Dixon’ın asistinde Nicola Melli basket buldu, kazandığı faul atışını da sayıya çevirdi ve bitime 06:08 saniye kala skoru 62-32 yaptı.

* TOFAŞ’ta Tony Crocker’ın ardından Raymar Morgan da ribaund mücadelesi sonrasında rakibine yumruk savurduğu için diskalifiye edildi.

* Fenerbahçe Ahmet Düverioğlu’nun smacı, Bobby Dixon’un iki sayısı ve Melih Mahmutoğlu’nun turnikesiyle üçüncü çeyreğe hızlı başladı, bitime 08:30 saniye kala skor: 53-30.

* İkinci periyot sona erdi: 47-30

* İkinci çeyreğin bitimine 01:38 saniye kala Bobby Dixon’un üçlüğü ile Fenerbahçe Doğuş skoru 43-28 yaptı.

* Kendisini protesto eden Fenerbahçe taraftarına defalarca alkışla karşılık veren Tony Crocker’a bir sportmenlik dışı ve iki teknik faul alarak oyun dışında kaldı: 02:36

* Tony Crocker’ın üç sayılık isabetiyle TOFAŞ durumu 37-26 yaptı ve ikinci çeyreğin bitimine 03:26 saniye kala Obradovic mola aldı.

* TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, ikinci periyotun bitimine 05:09 saniye kala mola aldı, skor 34-23.

* Barış Ermiş’in üç sayılık basketiyle ikinci periyotun bitimine 06:39 saniye kala skor 28-20‘ye geldi.

* İkinci periyotun ilk hücumunda Fenerbahçe Doğuş Jan Vesely’nin orta mesafeli şutuyla sayı buldu: 23-15

* İlk periyot 21-15 sona erdi

* Barış Ermiş ilk periyotun son saniyesinde turnikeyle bitirmek istedi ancak Ahmet Düverioğlu’nun bloğunu geçemedi.

* Sloukas’ın asistinde Jan Vesely pota altında kolay sayı buldu ve bitime 01:12 saniye kala skor 21-11 oldu.

* Gigi Datome çizgiden attığı iki isabetli faul atışıyla Fenerbahçe Doğuş durumu 19-9‘a getirdi.

* Sırtı dönük oyun sonrası isabet Bradley Wanamaker’dan: 17-6

* TOFAŞ hücumunda Tony Crocker’ın ters turnikesi sayıyı getirdi ve ilk periyotun bitimin 04:31 saniye kala skor 12-6‘ya geldi.

* TOFAŞ’ın ilk sayısına Mahmutoğlu üçlük ile yanıt verdi. Fenerbahçe Bobby Dixon ile farkı 8’e çıkartınca ilk mola periyotun bitimine 7.31 saniye kala geldi.

* Maç başladı, ilk sayı Fenerbahçe’nin kaptanı Melih Mahmutoğlu’ndan geldi.

* Fenerbahçe’nin ilk 5’i belli oldu

Fenerbahçe’nin TOFAŞ maçındaki ilk 5’i belli oldupic.twitter.com/GLx0K3Ya5t — SKOR (@SozcuSkor) 5 Haziran 2018

FİNAL SERİSİ MAÇ PROGRAMI

Dört maç kazanan takımın 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak noktalayacağı serinin programı şu şekilde:

1. Maç: 5 Haziran Salı 21:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)