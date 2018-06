Ali Koç ve yönetimi mazbatasını aldı: ‘En büyük dileğim Aziz Yıldırım’ın o kupayı kaldırmasıdır’

“Bunu bir mazeret için söylemiyorum ama bilmek zorundasınız. Bunu siz başardınız. Bizi her türlü mücadeleye, dikenli yola göre siz dimdik ayakta tuttunuz. Sizin sayenizde biz de kuyruğu dik tuttuk. Evet gelecek sezon şampiyonluğa, zirveye oynayacak kadrolar kuracağız. Ama gazetelerde yazanlara o kadar önem vermeyin. Bugün bahsedilen insanlar buraya gelecek edecek diye biz açıklamadığımız sürece ciddiye almayın. Gelirleri düşen, giderleri artan, kombinesi, locası temlik edilmiş, taşınmazları ipotek, şu statta bir tek Ülker’in sponsorluğu kaldı. İçinde bulunduğumuz durumu bilin ama siz bu takımın arkasında durdukça her kurduğumuz kadro şampiyon olur. En büyük transfer sizsiniz. En büyük transfer felsefe değişikliği”

“TARAFTARA BİR HEDEF VERİYORUM”

“Sımsıkı kenetlenerek buraya geldik. Her daim sizi hissettik. Esas mücadele şimdi başlıyor. Aramıza başkalarının girmemesi için lütfen çok uyanık olun. Çok şey yazılacak çizilecek. Biz elimizi taşın altına koyacağız. Fenerbahçe için maddi manevi sizi gece uyutturacak fedakarlıkları yapacağız. İçiniz rahat olsun o konuda. Sonra önce biz, sonra siz. Siz kim? Bu camianın her kesiminden olan insanlar. İşadamı, akademisyen, sanatçı, yargı mensubu, taraftar, çocuklar, hocalar her birimizin çorbada tuzu olacak. Bu bağlamda ikinci ricam sizden. Biz nasıl bir kulüp olmalıyız biliyor musunuz? Kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların kapısına geldiği bir kulüp olacağız. O zamana kadar da biz gerekli sponsorlukları bulacağız. Fenerbahçe’nin ileri gelenleri siz de bu trene katılın. Siz taraftarlardan ne isteyeceğiz? Kombinelerde şüphem yok bir tane kalmayacak. Bunu bana inandırdınız. Size bir hedef daha veriyorum. Şimdiden loca talepleri artmaya başladı. Gelin bir rekora imza atalım. Gelin bir sezon öncesi satılabilen en çok forma adedini, yeni sezon forma adetlerini satalım. Hatta gelin Eylül ayından önce her sezon sattığımız toplamının sayısını çıkartalım, bir sezonluk formayı Eylül ayına kadar satalım”

“BU ÜLKE ARTIK KAVGADAN, KAOSTAN BIKTI”

“Ülkemizde Fenerbahçe’nin dostu, düşmanından daha büyük olmalı. İçinde bulunduğumuz durum Fenerbahçe ve diğerleri olmalalı. Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman başka takımın vatandaşları, sporla ilgilenmeyen insanlar da ‘bu kulüp camia hayırlıdır, ülkesine katkı yapar, onlar kazansın’ desin. Sevilmek istiyorsak önce biz seveceğiz. Bu ilkeleri biz yaşatacağız. Bu ülke artık kavgadan, kaostan bıktı. Sporun ayrıştırıcı nefret şiddet dilini değiştireceğiz. Bilhassa sizlere söylüyorum bunu arkadaşlar. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasna yapmayın. Biz örnek kulüp olacağız. Saha dışında yapıcı rekabetin öncüsü olacağız. İnsanlar sponsor olmaktan korkuyorlar.”

“İŞTE O ZAMAN YOLLARI AYIRIRIZ”

“Bu süreçte çok gerildiniz. İstemeyerek olsa da Fenerbahçe seçimine alet edildiniz. Unutun. Geçti bunlar artık. Birkaç kişi dışında kimseyle derdimiz yok. Sizden istediğim tek bir şey var. Camianıza hizmet etmek için elinizden geleni yapın. Başka bir şey yapmayın. Bizim güvenimizi kazanmak için gelip bir evvel ki yönetim hakkın konuşursanız o zaman yolları ayırırız. Yapacak çok işimiz var. Dedikoduyla falan uğraşmayacağız.”

“EN BÜYÜK DİLEĞİM AZİZ YILDIRIM’IN…”

“Gittiğim her yerde hayatta farkındalığı olmayan çocuklarla duygular yaşadım. Onların analarına, babalarına çok teşekkür ediyorum. Size şampiyonluk sözü veremem ama övünçle dolaşacağınız bir Fenerbahçe sözü veriyorum. Basketbolda şampiyon olursak en büyük dileğim Aziz Yıldırım’ın o kupayı kaldırmasıdır. Kazandığımız takdirde kupayı Aziz Yıldırım ve yönetiminin kaldırması doğru olur. Bu kupayı kaldırmak onların hakkı. Yarından sonra mücadele başlıyor. Bayrakları çıkarmaya hazır olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kalpler beraber.”

18:30 – Ali Koç, küçükken kendisini Fenerbahçeli yapan Kamer Kaya ile birlikte mazbatasını almak için sahneye çıktı

Ali Y. Koç, onu Fenerbahçeli yapan ve bugün bizim başkanımız olmasını sağlayan Kamer Kaya ile taraftarımızı selamlıyor! pic.twitter.com/yYOegrs3S4 — #Fenerbahçeliyiz (@Fenerbahceliyiz) 5 Haziran 2018

18:27 – Vefa Küçük: “Arkadaşlar beklenen zaman geldi. Çalışmalarının semeresini gören, sandıktan başkan olarak çıkan, 3 sene boyunca kulübümüzü yönetecek olan sayın Ali Koç’u kürsüye davet ediyorum”

18:19 – Fenerbahçe Başkanı Ali Koç locadan tribünleri selamladı. Tribünlerde uzun süre ‘Büyük Başkan’ tezahüratları yükseldi.

18:15- Asil üyeler, Sicil Kurulu ve yedek üyeler sahneye çıkarak mazbatalarını alıyor…

18:00 – Vefa Küçük: “Bu asil formayı terleten sporcularımızdan, üyelerimizden, kulüp çalışanlarımızdan, edebiyete gidenlerin ruhları ve hatırları için sizleri saygı duruşuna davet ediyorum.”

18:00 – Fenerbahçe tribünleri İzmir Marşı ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ tezahüratlarıyla stadı inletiyor.

17:59 – Vefa Küçük: “Arkadaşlar tezahüratlarınızı benim için harcamayın. Birazdan büyük başkan Ali Koç gelecek”

17:58 – Sahneye çıkan sunucu her “Başkanımız Ali Koç” veya “Sayın Ali Koç” dediğinde tribünde büyük bir gürültü kopuyor.

17:54 – Tribünleri dolduran binlerce Fenerbahçeli tezahüratlarla Ali Koç’un ve yönetim kurulunu bekliyor…