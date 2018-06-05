Beşiktaş ilk transferini yaptı

Beşiktaş, daha önce kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen eski futbolcuyu Daniel Opare ile anlaşmaya vardı. Augsburg'la sözleşmesi sona eren Opare, önümüzdeki sezon Beşiktaş için ter dökecek.

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