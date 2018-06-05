Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez görüntülendi

Fenerbahçe'de 20 yıllık başkanlığı sona eren Aziz Yıldırım, seçimi kaybettiği tarihi kongrenin ardından ilk kez görüntülendi. Kızı Yaz ile birlikte eğlenen Yıldırım'ın oldukça mutlu olduğu görüldü.

Fenerbahçe’nin tarihi kongresinde Ali Koç ile girdiği yarışta büyük bir oy farkıyla başkanlığı kaybeden Aziz Yıldırım seçimin ardından ilk kez görüntülendi. 20 yıllık başkanlık dönemi sona eren Yıldırım önceki gün yakın dostları ile birlikte İstanbul Kandilli Sevda Tepesi’ndeydi.

Eşi Gonca Yıldırım’ın instagram hikayesinde paylaştığı görüntülerde kızları Yaz ile birlikte eğlenen Yıldırım’ın dinlenmeye çekildiği görüldü. Eski yöneticilerden İlhan Ekşioğlu’nun da bulunduğu ortamda Aziz Yıldırım’ın oldukça mutlu olduğu görülüyor.

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